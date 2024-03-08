市區新盤開價7年半低

泰峯首推168伙372萬起 折實每呎1.48萬 全新盤低開震撼市場。王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，昨日公布首張價單提供168伙，折實平均呎價約14,808元，比去年市場開賣的油塘新盤更低，屬逾7年半以來的市區新盤最低水平。是次開放式戶折實入場費372.7萬起。

該集團銷售總監陳芷湄稱，首張價單涵蓋18伙開放式戶、39伙一房戶及111伙兩房戶，實用面積278至561方呎。提供5項付款計劃，包括90天即供、120天即供、150天即供及兩種建築期計劃，即供最高折扣率23%，折實呎價12,979至16,161元，折實價最高888.9萬元。

項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，自撤辣後市場承接力強，形容首批開價屬「市場接力價」，該盤將於周六開放示範單位及收票。他未有透露項目是否以低於成本價推售。

價單所見，首批單位有15伙折實價屬「3字頭」，全屬開放式戶，包括入場單位第2A座6樓E室，實用面積278方呎，折實呎價約13,406元。一房單位折實價470.1萬元起，兩房單位則667.1萬元起。

資料顯示，油塘親海駅II於去年8月以「深水炸彈價」推出首批132伙，折實平均呎價約14,997元，泰峯比其低約1%。追溯貼近是次開價市區樓盤，為2016年8月推出的啟德1號（I），當年首批110伙，折實平均呎價約14,471元。

該盤今日起招標發售41伙，當中24伙屬重售單位。他指，因應市況，最新售價將較早前成交價有約兩成下調空間。全盤目前尚餘小量開放式至兩房戶，其他餘貨以三房及四房戶為主，待售單位及車位市值約60億元。發展商已對外開放參觀項目第5座27樓的C室、D室及E室。當中，E室實用面積537方呎，為「大兩房戶型」，客飯廳設橫排玻璃窗，景觀開揚。

資料顯示，Belgravia Place分兩期發售，第1期提供714伙，經過兩輪銷售，5日內累售約329伙。

次輪銷售程序於昨日下午3時開始，登記報到時間截至約5時，緊接即場抽籤。昨日銷售節奏明快，截至晚上約8時已有60%單位獲揀選。中原指，該行錄得兩組買家購入3伙。其中一組斥資約1,549萬元購入兩伙兩房及一伙一房戶。

黃少鴻預計，年內樓價會平穩向上。 蔚藍東岸第5座27樓E室屬兩房間隔，享有海景。 Belgravia Place第1期次輪銷售的買家中不乏向隅客。