市區新盤開價7年半低
泰峯首推168伙372萬起 折實每呎1.48萬
全新盤低開震撼市場。王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，昨日公布首張價單提供168伙，折實平均呎價約14,808元，比去年市場開賣的油塘新盤更低，屬逾7年半以來的市區新盤最低水平。是次開放式戶折實入場費372.7萬起。
該集團銷售總監陳芷湄稱，首張價單涵蓋18伙開放式戶、39伙一房戶及111伙兩房戶，實用面積278至561方呎。提供5項付款計劃，包括90天即供、120天即供、150天即供及兩種建築期計劃，即供最高折扣率23%，折實呎價12,979至16,161元，折實價最高888.9萬元。
項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，自撤辣後市場承接力強，形容首批開價屬「市場接力價」，該盤將於周六開放示範單位及收票。他未有透露項目是否以低於成本價推售。
價單所見，首批單位有15伙折實價屬「3字頭」，全屬開放式戶，包括入場單位第2A座6樓E室，實用面積278方呎，折實呎價約13,406元。一房單位折實價470.1萬元起，兩房單位則667.1萬元起。
資料顯示，油塘親海駅II於去年8月以「深水炸彈價」推出首批132伙，折實平均呎價約14,997元，泰峯比其低約1%。追溯貼近是次開價市區樓盤，為2016年8月推出的啟德1號（I），當年首批110伙，折實平均呎價約14,471元。
一手撤辣後錄逾千刁
蔚藍東岸累沽398戶 95%收樓
油塘新盤踏入現樓階段後重啟銷售，五礦地產(00230)的蔚藍東岸昨首度開放現樓單位予傳媒參觀。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，項目已售出398伙，套現逾35億元，平均成交呎價約20,260元，售出單位中約95%已完成交樓程序。
該盤今日起招標發售41伙，當中24伙屬重售單位。他指，因應市況，最新售價將較早前成交價有約兩成下調空間。全盤目前尚餘小量開放式至兩房戶，其他餘貨以三房及四房戶為主，待售單位及車位市值約60億元。發展商已對外開放參觀項目第5座27樓的C室、D室及E室。當中，E室實用面積537方呎，為「大兩房戶型」，客飯廳設橫排玻璃窗，景觀開揚。
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園昨再錄10宗成交，單日套現逾4,500萬元，當中有大手買家斥資1,169.1萬元，連購3伙開放式戶作投資。
Belgravia Place售191伙
撤辣後首個發售的全新盤，恒基地產(00012)長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，昨日次輪銷售208伙，即日售出約191伙，接近沽清。發展商乘勢即晚加推價單4號，提供92伙，折實價351.9萬至約1,816.74萬元，折實呎價約16,081至24,271元。入場單位為1B座29樓10室，實用面積198方呎，開放式間隔，折實呎價約17,773元。
資料顯示，Belgravia Place分兩期發售，第1期提供714伙，經過兩輪銷售，5日內累售約329伙。
次輪銷售程序於昨日下午3時開始，登記報到時間截至約5時，緊接即場抽籤。昨日銷售節奏明快，截至晚上約8時已有60%單位獲揀選。中原指，該行錄得兩組買家購入3伙。其中一組斥資約1,549萬元購入兩伙兩房及一伙一房戶。
維港滙單日套7802萬
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：