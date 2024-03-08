蝕讓單周90宗 貶1.2億

新港城移民盤輸15% 新葵芳跌價百萬 全面撤辣後二手交投急升，蝕讓宗數同時增多。3月市場已出現至少90宗帳面貶值轉手個案，期內蒸發樓價金額逾1.24億元。港鐵站上蓋屋苑連環失守，馬鞍山新港城移民業主見有客即劈價賣樓，約3年帳輸約15%。有投資者趁機買葵涌新葵芳花園「蝕本貨」收租，較5年前價平逾100萬元。

綜合市場資料，2月全月市場出現至少172宗帳面低於購入價二手轉讓，按月減少約15.7%。主因料受農曆新年長假期影響，樓市整體交投步伐放緩所致，貶值成交中佔逾16%的原業主於2021年或以後購入單位，即持貨約3年或以內轉售，較1月同類佔比僅約10%顯著增加，反映二手業主積極出貨。

事實上，撤辣後的3月僅首個星期，市場貶值宗數已超過上月全月的逾50%，料因近日二手交投急增，不少業主見有「實客」，不惜損手出貨。

晉海II售798萬 挫12% 美聯陳少鴻表示，上述新港城C座高層5室，實用面積約513方呎，三房間隔。原業主去年已移民，撤辣前放盤一直未獲承接，最近叫價710萬元，市況轉旺，區內不少業主趁機反價，惟上址一心求售，再減40萬元，日前獲同區分支家庭客以670萬元購入，呎價約13,060元。單位2021年3月以790萬元購入，帳面蝕約120萬元。

部分收租客出動「執平貨」。該行陳偉健指，新葵芳花園C座高層3室，實用面積約408方呎，兩房間隔，去年底叫價575萬元。區內投資客睇樓後，即洽購單位，獲減21萬元，以554萬元承接，呎價約13,578元。現時單位租金回報料3.5厘。據了解，原業主於2019年5月以658萬元購入，持貨約5年物業貶值近16%。

將軍澳本月出現至少15宗低於購入價的出貨個案，日出康城屋苑續為「重災區」。美聯黃少明稱，晉海II第5B座中層三房單位，實用面積約597方呎，減價62萬元，以798萬元成交，6年多帳面跌價約12%，呎價約13,367元。

昇薈高層傳虧損180萬 此外，3月暫錄的貶值買賣中，佔近三成跌價幅度逾20%。市場消息透露，包括東涌昇薈10座高層單位，實用面積約445方呎，市傳以550萬元成交，呎價約12,360元。原業主於2021年初二手購入，帳蝕180萬元，樓價下跌近25%。而元朗本月都錄至少15宗，當中4宗樓價跌幅更逾30%。

二手市場最新蝕讓個案