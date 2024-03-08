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●東瀛遊控股(06882)預計，去年將賺約7,170萬元，較2022年度蝕7,430萬元明顯改善，主要是受惠旅遊業復甦，去年收入料約13.66億元，按年大升約5.95倍。
●白花油(00239)料去年賺約一億元，較2022年賺3,000萬元大幅增加，主要由於醫療保健業務分部之銷售收入大增，儘管去年投資物業之未變現公平值錄得較大虧損。
●國際奢侈品牌普拉達（01913，Prada）公布去年底止全年純利6.71億歐元，按年升44.24%；單計下半年賺3.65億歐元，跑贏上半年的3.05億歐元，每股盈利0.262歐元，建議派末期息每股0.137歐元，多於2022年同期水平。
●深圳控股(00604)公布，晶華公司已向深圳交易所申請撤回建議A股上市申請。
●市場消息指，凱雷投資集團和KKR & Co.等對收購新秀麗(01910)感興趣，而貝恩資本和CVC Capital Partners亦正對新秀麗的潛在收購進行早期評估。該股昨日收報29元，升0.52%。
●MONGOL MINING(00975)料去年將錄得綜合溢利介乎於2.2億至2.4億美元，較2022年度賺約5,900萬美元按年增長約2.7至3倍。
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