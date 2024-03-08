股壇MasterMind：恒指料橫行 京東升勢難持續

瑭明資本投資組合管理部董事曾啟邦（Rex）於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，對恒指看法中性，料暫時橫行上落為主，但看好國指表現。他指出，內地早前加大救市力度，帶動滬綜指重上3,000點水平，相信與A股指數相關的股份，尤其是「中特估」（中國特色估值）概念股會有較好表現，對國企指數有支持。不過，他補充，內地股市已累積一定升幅，再上動力有限，「中特估」股份只宜短線炒作。