股壇MasterMind：恒指料橫行 京東升勢難持續
港股昨回吐逾200點，會否再下試16,000點關？京東系績後繼續抽升，還有多少上升空間？相反，美國針對中國生科企業法案獲通過，藥明系股價應聲大冧，仍未震完？
瑭明資本投資組合管理部董事曾啟邦（Rex）於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，對恒指看法中性，料暫時橫行上落為主，但看好國指表現。他指出，內地早前加大救市力度，帶動滬綜指重上3,000點水平，相信與A股指數相關的股份，尤其是「中特估」（中國特色估值）概念股會有較好表現，對國企指數有支持。不過，他補充，內地股市已累積一定升幅，再上動力有限，「中特估」股份只宜短線炒作。
京東集團(09618)績後股價做好，Rex認為，其業績表現不俗，公司派末期息有驚喜，並計劃進行回購。不過，京東股價短線由低位反彈已累積一定升幅，或已反映相關利好因素，預料升至現水平有阻力，除非可在大成交下突破，否則難言升勢可持續，有貨可考慮減磅獲利。
藥明生物未宜沾手
美國針對中國生科企業的《生物安全法案》獲通過，拖累藥明系股價急瀉，其中藥明生物(02269)挫逾兩成。Rex指出，藥明生物自去年第四季傳出相關制裁消息以來，股價持續偏弱，一直受制於去年11月延伸的下降軌阻力。雖然公司對相關消息作出澄清，但現時市場信心薄弱，若法案有進一步消息，股價或再有震盪，並有機會跌穿15元支持位，暫未宜沾手。有貨在手的投資者，亦應趁反彈把握逃生機會。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240308-0308_00202_060/股壇MasterMind：恒指料橫行-京東升勢難持續
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：