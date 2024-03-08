內地女不願結婚生仔 對經濟人口帶來挑戰

內地年輕一代近年興起「躺平主義」，即不買樓、不買車、不談戀愛、不結婚、不生仔，同時低水平消費，而這股新趨勢亦在一眾內地女士身上找到，事關有不少都選擇單身，不願結婚生仔，一反70、80年代女性傾向做「多仔婆」的現象，更為內地經濟發展帶來不少挑戰。

加州大學戴維斯分校社會學教授舒曉靈分析，內地之所以出現上述情況，主因是曾受高等教育的女士供過於求，反而受過高等教育的男士卻求過於供。有內地女士則表示，保持單身是因為「渴望自我探索、對中國父權家庭希望幻滅以及缺乏開明的男伴侶」；又指很難找到一個重視她們自主權、相信家庭勞動平等分工的男性。

2.3億人單身 婚齡推遲至28 分析認為，雖然選擇終身單身的女士數目未來未必會出現幾何級式增長，但遲婚和生育率下降會對內地人口目標構成威脅。官方數據則顯示，在2021年，內地15歲以上的單身人口達破紀錄的2.39億人，且年輕人婚育年齡普遍推遲，初婚的平均年齡由2010年的24.89歲，上升到2020年的28.67歲。

為了正視人口結構問題，鼓勵生育，今年內地政府工作報告中承諾推出健全生育支持政策，優化生育假期制度，完善經營主體用工成本合理共擔機制，多渠道增加託育服務供給，減輕家庭生育、養育、教育負擔。