全球女董事佔比續增

女性擔任高級管理層職位佔比

全球投資決策支持工具和服務供應商MSCI環境、社會及管治（ESG）研究部發布其年度研究報告《女性董事比例進度報告》指出，全球企業的董事會女性代表比例有所改善，女性擔任董事席位佔比持續增加，在MSCI全球指數成分股之中達到25.8%，較2022年略高一個百分點。

不過，女董事比例增速有所放緩。最新發表的年度研究報告指出，去年女性董事比例高於30%的成分股公司從2021年的33%、2022年的38%，僅升到41%。在MSCI全球指數成分股中，女性行政總裁的佔比從2021年的5.3%、去年的5.8%，再漲至6.5%；女性主席的佔比亦由2022年的6.3%，升至9.1%；財務總監的佔比由16.9%升至18.8%，可見董事會領導層職位仍然由男性主導。

港企董事會全男班比例大跌 若以地域劃分，亞太地區公司的女性董事比例持續呈上升趨勢。去年亞太區女性擔任董事席位佔比為18.2%，較2022年的16.6%提升1.6個百分點。澳洲、新加坡、香港和南韓是區內進展最大的市場，這些市場的女董事比例增加3個百分點或以上。同時，南韓、台灣和香港的董事會成員均為男性的企業比例下降幅度最大，如香港由2022年的17.1%，已大幅下降至去年的8.8%。