專訪：迷你倉老闆娘23歲創業 嘗盡辛酸

女性創業「有辣有唔辣」，成功背後總要飽嘗五味雜陳，但亦正因不少女性創業家具備「大無畏」性格，懂得易地而處兼且願意犧牲，所以能夠在商界嶄露頭角。一代馬王「靚蝦王」馬主千金劉津津就是例子。

劉津津是出入易迷你倉的創始人，雖然她是以其父親的自置物業起家，父幹背景或多或少令人葡萄，惟這位90後美女不諱言，創業初期跟供應商傾合約條款及議價的過程並不順利。「對方一見我係後生女，23歲就出嚟創業，『有少少睇唔起我』，佢哋仲會抬我價，同出面情況有分別！」

她稱，她要比其他人花更多時間與一眾供應商理論，「推翻佢哋認為我係細路女嗰種諗法，表達我嘅智慧同常識」，最後才得以討價還價。她又直言，女性創業缺點及優點並存，皆因女士細心之餘又善於觀察，這亦是男士相對缺乏的一環。

「好多時顧客行為有變，佢哋唔會同你主動講，自己就要因地制宜識變通。好似同一個迷你倉，客人初期會擺放公仔、家居物品、行李箱等，但之後佢哋會用番同一個倉，改放自己珍藏物品、家族幾代歷史文物。」

正因如此，她指會教導員工留意客人有何需求，同時觀察員工行為表現，一旦發現他們「做嘢無咩心機」，便會出招激勵士氣。「唔少男上司都後知後覺，要喺員工離職嗰陣先發現佢哋做得唔開心，但其實已經太遲。」

劉津津：要有犧牲精神 不僅如此，劉津津強調創業人士必定要抱願意犧牲的精神，確立堅定目標。她又以自身經歷與大家分享創業家辛酸，直指投入的精力、心力、血力、汗力非外人能夠體會，「與中學同學距離遠咗，仲因為無咁多時間陪男友，被佢背叛，結束8年關係。」

不過津津認為，雖然每位創業者總會嘗苦，惟他們亦渴求達成某些創業目標。比如對她而言，以「先攻一層工廈樓面，繼而再擴充至同一工廈的6層樓面，呢個起步目標已經達成。」她希望迷你倉未來能遍布全港18區，同時會向外界展現，她創設的迷你倉屬自置物業、自設搬運團隊以及具備數碼化等優勢，力求在業內傲視同儕。