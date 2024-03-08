女士退休要較多彈藥

積金局主席鼓勵絲打作自願供款 今日是三八婦女節，積金局主席劉麥嘉軒在網誌撰文指，女人較男人長壽6年，因此需較多退休儲備，建議新世代女性應更積極規劃退休保障，並鼓勵「職場姊妹」可考慮作可扣稅自願性供款（TVC），壯大自己的退休儲備。

劉引述統計處數據顯示，女性於2022年的出生時平均預期壽命是87歲，比男性的81歲長6年，即女性計劃成員平均面對較男性長的退休生活，從規劃退休保障的角度而言，故需要較充裕的退休儲備才能應付退休需要。

問題是，女性在職場的平均年資卻較男性短。25至39歲女性勞動人口參與率約為81%，男性則為93%；但在40至64歲的年齡層，女性（64%）與男性（82%）的勞動人口參與率的差距，較上述年齡層大，反映女性僱員或較早離開職場，尤其是較短的年資會大大影響女性規劃退休保障的考慮。

可投資DIS 年回報7.3% 她建議，女性應更積極在踏進職場的初期，就利用強積金為退休保障籌謀，鼓勵她們作可扣稅自願性供款（Tax-deductible voluntary contributions, TVC）。她又特別提到，缺乏時間去了解及管理自己強積金的女性「職場姊妹」，可以投資俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（Default investment strategy，簡稱DIS），因過去一年，DIS旗下的65歲後基金淨回報是7.3%，另一隻核心累積基金更錄得14.3%的淨回報。截至去年底，約有330萬個強積金帳戶投資於DIS，較一年前穩步上升約14%。

女持TVC帳戶較男少25% 截至去年底，女性持有約3.1萬個TVC帳戶，較男性少25%。女性在40歲前，即勞動參與率較高的階段，作TVC的比率和男性亦有類似差距：在20至39歲年齡組別的計劃成員中，女性及男性分別持有6,000個及8,200個TVC帳戶，即女性較男性持有少約27%。

積金局數據顯示，截至去年底，女性及男性強積金計劃成員分別約235萬名及240萬名，女性計劃成員持有的強積金約5,200億元，而男性計劃成員則持有約6,200億元。每名女性計劃成員平均持有22.2萬元強積金，而每名男性計劃成員則平均持有25.8萬元強積金。在資產分布上，女性計劃成員的強積金資產有76%投資於股票基金及混合資產基金，與男性計劃成員的78%相若。