日工資增長7個月最快

日本工資增長加快，增速創去年6月後最快，為日本央行近期結束負利率強化理由。日圓兌每美元昨曾升1.2%至147.59，每百日圓兌港元報5.299。

日本厚生勞動省數據顯示，1月名義現金收入按年增長2%，高於去年12月修正後的0.8%升幅，超過經濟學家普遍預期1.2%。此外，實際工資降0.6%，降幅小於預期，並是一年來最低降幅。報告中的其他指標也表明，隨着與通脹的差距縮小，薪資趨勢存在潛在優勢。

日本企業與工會的年度工資談判首批結果料將於下周公布。日央行正密切關注工資趨勢，以尋找工資上漲及需求帶動的物價上升，是否正形成良性循環。消息指，日本央行官員對工資增長的情況愈來愈有信心，從而支持交易員及經濟學家的觀點，即日央行將在3月或4月取消負利率。該行的下一個利率決議將於3月19日公布。

野村撐本月調整利率 外媒引述野村綜合研究所的執行經濟學家木內登英表示，3月份的調整更有可能發生，因自1月份會議以來，日本央行一直在試圖讓市場消化加息的因素，其方式一直很突然，而若日本央行錯過了當前物價和工資上漲的時機，將找不到修改政策的機會。