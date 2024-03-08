華黃金儲備連升16個月

中國人民銀行連續第16個月增持黃金儲備！國家外匯管理局昨公布，截至2月底止內地有黃金儲備7,258萬安士，按月多39萬安士，顯示人行持續買金。現貨金價周四繼續創歷史新高，每安士曾見2,164.77美元。

加密幣方面，比特幣昨變動不大，每枚在66,000美元上落；以太幣則在3,800美元爭持。至於目前比特幣價格飆升，帶挈全球持有比特幣最多的上市公司微策略（MicroStrategy），相關投資帳面賺逾67億美元（約522億港元），該企創始人兼行政總裁Michael Saylor最新更估計，比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）開始與標普500指數ETF「一較高下」，未來規模甚至將超越黃金ETF。

比特幣現貨ETF吸663億 Michael Saylor稱，貝萊德、富達等發行的比特幣現貨ETF，比他想像中還要成功。他又預期，由於比特幣現貨ETF經已面世，投資者可以透過摩根大通、美林證券等經紀交易商，將ETF作為抵押貸款首付。BitMEX Research數據則顯示，自1月11日比特幣現貨ETF上市以來，有逾85億美元（約663億港元）的淨流入。

另美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Rostin Behnam日前在眾議院聽證會上直言，加密貨幣「不會消失」，又指比特幣及以太幣都是商品，再度敦促國會採取行動，立法監管加密貨幣，解決監管機構對加密貨幣產業的管轄權問題。他稱，若美國國會通過《21世紀金融創新和技術法案》，有信心可以在12個月內建立監管框架。

FTX向BlockFi支付68億 至於去年因索賠10億美元與FTX互告的加密借貸平台BlockFi，最新與FTX、Alameda達成原則上的和解協議，FTX同意向BlockFi支付最多8.745億美元（約68.21億港元），並放棄對BlockFi的索償。