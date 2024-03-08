富達擬炒千人 每年慳10億

今年以來，國際金融機構裁員之聲不絕於耳。繼周三傳來加拿大退休基金擬裁減香港員工後，昨日又傳來美國金融機構富達國際（Fidelity International）計劃今年全球裁減約1,000人，佔其員工總數約9%，裁員將影響所有業務及地區。

管理7,760億美元客戶資產的富達國際表示，裁員是更廣泛的成本削減計劃的一部分，預計每年可節省約1.25億美元（約9.75億港元）。

富達國際表示，鑑於經濟環境充滿挑戰，這將確保其面對未來更有韌性，令其有額外靈活度和敏捷度來創新、投資，並為客戶提供能力，將重新調整一些非核心項目的投資優先順序。包括推遲時間安排或將轉向環境有關的項目。

20大銀行去年裁員6萬 除富達國際外，其他基金管理公司也尋求裁員，其中全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）在1月表示將裁員約3%，而近日除加拿大退休基金之外，摩根士丹利亦裁減中國的資產管理團隊9%人手。有外媒統計，單是去年，全球前20大銀行裁員超過6萬人，是2008至2009年金融危機以來最慘。若然美股今年泡沫爆破，中國投資持續不振，全球金融業更艱難的日子只怕尚在後頭！