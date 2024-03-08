傳奇預言家憂美股冧30%

Gary Shilling（圓圖）憂美股將暴跌，並料美國短期內發生經濟衰退。

下任總統非後市關鍵 幣策經濟更重要 反映地區經濟表現的美國聯儲局《褐皮書》無任何重要啟示，僅指出經濟活動大致維持穩定或略有增長，市場對經濟前景普遍樂觀，但仍存在不明朗因素。曾預測2008年金融危機的傳奇市場預言家Gary Shilling警告，目前美股估值過高，未來恐怕將暴跌30%，美國恐怕會在幾個月內發生經濟衰退云云。事實上，對華爾街而言，今年雖是美國大選年，但誰入主白宮並非美股後向關鍵，貨幣政策、科技創新等才是最重要的。

美貿赤超預期 道指高開 美股周四早段向好，道指曾升224點，報38,885點；標指升29點，報5,134點；納指升124點，報16,155點。數據方面，上周首申領失業救濟人數為21.7萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為190.6萬人。另外，美國1月錄得貿易逆差674億美元，多過預期，創2023年4月後新高。

隨着今年美國大選的格局逐漸明朗，相信年底的大選將會是兩大政治老人特朗普與拜登之爭。不過，對華爾街而言，這場政治角力不足以左右美股去向。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理投資組合分析師Kelly Bogdanova指出，無論是共和黨還是民主黨執掌白宮，都不會改變美股長期升勢，又指聯儲局、經濟、科技創新、企業盈利等議題，比誰入主白宮更為重要。

Kelly Bogdanova指出，就算在先前極具爭議的特朗普執政時期，美股亦是升多跌少。參考自1928年以來的數據，在總統大選年標指的平均升幅為7.5%，中位數升幅則為10.7%，且升勢多數是自夏季開始並持續至年底。她認為，過去兩屆政府都採用更多貿易關稅及經濟制裁作為外交手段，無論誰當選，這種情況亦會持續下去。

雖然市場關注關稅、制裁等議題，但她認為多數情況下這些都不足以成為影響整體股市以及個別行業的關鍵驅動因素，特別是從長期的角度來看，皆因華府的產業政策制訂涉及多方的角力與制衡，「其他因素」才是主要影響企業利潤及股市表現的關鍵。

歐經濟預測削至增0.6% 相比起誰主導白宮及國會，RBC認為歷史上聯儲局幣策展現的金融影響力更大，這關係到經濟、通脹、信貸等，將會左右商業及經濟周期，從而對企業盈利產生巨大影響，並傳導至股市。除了周期式的經濟循環外，科技的進步亦是推動企業股價的關鍵，人工智能（AI）熱潮就是例子。

至於歐洲方面，歐洲央行的貨幣政策亦無太大驚喜，一如市場預期維持3大政策利率不變。該行亦下調了今年歐元區經濟增長預測至0.6%，低於先前預期的增長0.8%；預計2025年增長1.5%，維持不變。行長拉加德表示，大多數衡量基礎通脹的指標在1月份繼續下降，並相信通脹最終將會下跌至2%的目標水平；長期通脹預期仍在該水平附近。

共和民主兩黨執政期間標指走勢