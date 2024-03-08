瑞銀估華不出台大規模寬鬆幣策

內地政府報告提及的貨幣政策仍是穩健定調，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，當局不會出台大規模貨幣寬鬆政策，年內或將僅下調政策利率10至20點子，降準50點子，信貸增速大致持穩。

她預計，中國人民銀行或將在年內再投放3,000億至5,000億元人民幣抵押補充貸款（PSL），房貸利率及首付比例或將進一步下調，惟支持政策仍需「加碼」，以穩定房地產市場，包括增加對房地產開發商的信貸支持、進一步推動債務重組、加大對「保交樓」的資金支持、支援地方政府直接購買更多市場住房庫存等。

至於外資取態方面，汪氏指出，外資大幅流出中國的說法未必確切。數據上，是外資流入中國大幅降低，主要是憂慮內地營商環境和長期經濟發展，以及疫情影響外資對內地的了解。

IIF：中國股票2月吸資748億 瑞銀全球投資銀行大中華區研究部總監連沛堃指，外資過去兩個月對中國市場的興趣升溫，但較以往謹慎，大部分仍在「做功課」，主要鎖定高息股等防守板塊，觀望政策落實細節。另據該行分析，國家隊入市資金規模少於2015年，但根據以往經驗，國家隊入市後會長期持股，不急於減持，維持對MSCI中國指數今年升15%的預測不變。

國際金融協會（IIF）亦指出，雖然前景不明朗，但由於對美國減息的押注，2月新興市場連續錄得第4個月外資淨流入。其中，流入中國股票帳戶的資金達到96億美元（約748.8億港元），為逾一年以來最多，惟中國債市流出65億美元，在過去12個月中有8個月出現淨流出。