中國外儲增至3.22萬億美元

中國貿易順差規模擴逾兩成之際，2月底止外匯儲備規模亦轉升至3.22萬億美元，較今年1月底升近65億美元。雖然人民幣兌每美元即期匯率近日不斷逼向7.2算，昨日人民幣離岸價曾低見7.2129，但無損投行對下半年人民幣匯率轉強的預期。

人幣年底或衝上7算 國家外匯管理局昨收市後公布，截至今年2月止，中國外匯儲備規模按月升0.2%，扭轉1月下降0.58%的壓力。當局解釋，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美匯指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，帶動上月外匯儲備規模升。

不過，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預測，今年人民幣兌每美元可望轉強，年底料報7算。儘管人民幣短期面對強美元壓力，惟下半年隨着美國開始減息，加上內地經濟企穩態勢明顯，市場信心回穩將帶動人民幣轉強。然而，她提醒，一旦內房持續不穩或人民銀行減息力度較大，人民幣仍存在貶值壓力。

人行行長潘功勝日前既已表明後續仍有降低存款準備金率空間，現時市場對人民幣匯率仍會偏向謹慎。昨日在岸人民幣兌每美元下午4時30分收報7.1986，按日微升6點子，而由官方開出的中間價則報7.1002，再升14點子，創逾兩個月高位。