內地買樓負擔減 今年消費看升6%

內房危機拖累中國經濟，一些年輕人拒做「樓奴」固然令急於賣樓補充流動資金的發展商頭痛不已，但同時居民多了閒錢，可以增加消費玩樂。高盛中國宏觀經濟分析師魏靜嫻稱，內地樓價回落可降低儲蓄率，內地今年居民消費撇除物價變動影響後有望增長6%，高於官方的5%經濟增長目標。

旭輝上月銷售額瀉71% 高盛測算，經歷樓價跌15至20%及樓按利息降低，買樓相關開支佔內地家庭收入的比重，已由2021年的11.4%降至8%左右。該行對於樓市陷於寒冬的思路亦非傳統的「負財富效應」，事關過去20年樓價持續上升，內地人用於儲首期和供樓的開支，佔收入的比例本就不尋常地高。

魏靜嫻認為，內地當前消費不振固然是信心問題，但不能全怪內房危機，買樓負擔減輕理應有助刺激消費，如果政府推出多些提升家庭收入的政策，不用等樓價回升，消費信心也能復甦。

中國人民銀行前行長易綱稱，要重點支持大多數房企，尤其是龍頭民企持續穩定經營，着力解決其流動性困難，支持房企把樓蓋好，「按質按時」交樓給業主。他建議設立「房地產預售資金保險機制」，允許房企動用一定比例的預售監管帳戶資金，推算每年有約一萬億元可供使用，一旦出現爛尾樓，就由預售保險基金以涉事房企動用資金為上限先行賠付，助房企渡過難關，爭取用3年時間過渡到以現樓銷售為主的發展模式。