華外貿勁彈 憂難持久

首兩月美元計出口增7.1% 貿盈擴兩成 美國忌憚中國外貿強勢並非無因，皆因內地高級官員已提前一日「放風」，今年首兩個月出口增幅達雙位數的喜訊，為中國海關總署昨日揭盅的外貿數據打下強心針。以人民幣計，1至2月份內地出口總值按年大增10.3%，累計升幅屬去年來最勁；進口亦增6.7%，扭轉去年累計表現一直陷負增長的頹勢。今年以來的貿易規模高達6.61萬億元（人民幣‧下同），更創同期歷史新高。

惟分析指，中國外貿開局報捷，或受去年同期低基數效應影響，針對內地的貿易壁壘來勢洶洶，加上預計今年全球經濟增長將放緩，將對內地出口構成阻力。

輸非洲拉丁美洲急漲 以美元計，今年首兩個月中國出口總值按年升7.1%，扭轉去年全年的4.6%跌勢；進口亦升3.5%，實現貿易順差1,251.6億美元，比去年同期擴大20.5%，貿易順差按人民幣計約8,908.7億元，更擴大23.6%，數據全線優於市場預期。

有別於去年中國主要貿易夥伴需求疲弱的情況，投行野村證券中國首席經濟學家陸挺留意到，今次好過預期的出口增長，有賴新興市場貿易夥伴的強力支持，如非洲以美元計狂飆21%，拉丁美州急漲20.6%，印度升12.8%，俄羅斯亦再增12.5%。即使向傳統主要貿易夥伴如美國和東盟的出口，均錄溫和增長，分別升5%及6%，向歐盟、日本和南韓的出口則收縮1.3%、9.7%及9.9%，但轉移對非洲及拉丁美州的出口重任足以抵銷，包括對巴西的出口勁升33.8%等。

在全球地緣政治廣泛轉變的背景下，隨着中國與西方國家之間的緊張局勢升級，野村估計，中國渴望尋找新的貿易夥伴，並建立更好的關係。儘管如此，對這些國家的每月出口總值較波動，目前的強勁增長能否在中期內持續，仍存在高度不確定性。因此，該行對中國今年出口增長前景保持謹慎。大華銀行亦擔心，地緣政治緊張局勢和保護主義措施，續為內地外貿前景蒙上陰影，尤其是基數效應料將逆轉，恐對3月內地出口造成壓力。

值得注視是，佔內地出口總值比重近六成的機電產品之中，自動數據處理設備、積體電路和汽車出口也見增長。如汽車出口量達83.1萬輛，按年多22.1%，涉資1,118.9億元，亦升15.8%，但無論是數量或金額的升幅，均比去年12月大幅放緩，與上周出爐的2月份官方製造業採購經理指數（PMI）進一步收縮信號一致。

ING：提防貿易壁壘措施 不過，相對於去年進出口雙雙下跌的弱勢，大華銀行昨在報告預期，中國出口今年仍有一定反彈空間，假設美國經濟軟着陸，以及全球主要央行可能放寬貨幣政策，可能會提振外需。總體而言，該行維持對全年內地出口增7%和進口升6%的樂觀預測。

荷蘭國際集團（ING）亦料，今年內地出口和進口將比去年改善，均實現中低單位數增長，但不足以成為經濟增長的主要引擎。該行更警告，未來的貿易環境將相對困難，除了整體不利的全球環境外，還存在一個額外的風險，即今年稍後可能看到針對中國的貿易壁壘。

中國向主要地區出口表現