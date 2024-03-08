北角匯晉升五星級寵物友善商場

新增全港首個VIPet Lounge 北角匯將寵物友善設施及配套全面升級，包括全港首個毛孩貴賓室VIPet Lounge落戶商場1期1樓，從寵物的第一視角出發，精心設計出「毛孩影院」、「毛孩按摩區」、「毛孩放電區」3大專區，讓毛孩可舒展筋骨、欣賞映畫及互動玩樂，更可憑The Point會員積分換領健康零食，齊齊體驗貴賓式豪華款待，勢必成為各方主人的愛寵定義天花板。

新設3大寵物友善設施 商場亦新增3大具指標性的寵物友善設施，包括寵主友善泊車位、寵物友善專𨋢，以及一站式雲集「便便處理、消毒液及食水供應」的多功能Pet Care服務站，為主人及毛孩們提供貼心服務。

提供10項貼心增值服務 同時，商場提供10大寵物貼心增值服務，除可免費借用寵物飾物、寵物車外，只要捐款便可獲寵物抹身布、防蚊噴霧等清潔用品，方便寵主與愛犬一同出行消閒與購物玩樂。

為了讓一眾毛孩率先體驗北角匯全面升級的寵物友善設施及配套，商場早前與毛孩街、香港愛護動物協會合辦「人寵慈善海上遊」，召集150隻狗狗與主人齊齊登上「洋紫荊維港遊」，一同飽覽維港景色，並於船上參與一系列寵物主題活動、品嘗小食及打卡位等，部分活動收益更撥捐香港愛護動物協會，令活動更具意義。北角匯未來將定時舉辦寵物主題活動，冀更多毛孩可以有與別不同的生活體驗，與主人締造開心難忘的回憶。