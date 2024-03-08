港人大灣區就業最需要住屋津貼

友邦香港昨日公布「AIA理想退休生活調查」第15期結果，發現50%受訪者對到大灣區就業持開放態度，當中年輕群組受訪者（18至29歲）的比率高達66%。受訪者最需要僱主所提供的支援分別為：宿舍或住屋津貼（77%）、覆蓋整個大灣區的醫療保障（71%）及交通津貼（66%）。

雖然如此，受訪者對在其他大灣區城市就業抱有憂慮，3大主要擔憂包括不清楚當地的醫療政策（73%）、不清楚當地的社會福利政策（68%），以及不清楚當地的稅務政策（62%）。

今次調查亦探討港人到其他大灣區城市退休的態度，近四成（38%）受訪者有興趣到其他大灣區城市退休，3大熱選城市分別為珠海（34%）、深圳（31%）及廣州（29%）；有興趣到大灣區退休的3大原因包括消費水平較低（80%）、樓價較便宜（58%）及社區環境較好（54%）。

宜提升儲備加強醫療保障 此外，高達85%有信心在當地實現理想退休生活，惟63%退休時的預期儲備，未必足以應付其理想退休生活所需的生活費，儲備缺口中位數高達197萬元。調查又發現，近九成有興趣到其他大灣區城市退休或就業的受訪者，均認同能覆蓋整個大灣區的醫療保障產品非常重要（87%）。有興趣在其他大灣區城市退休的受訪者中，12%無任何醫療保障；13%只擁有團體醫療保險。換言之，預期有四分之一受訪者於退休時，或將缺乏任何醫療保障。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示，今期調查反映，受訪在職港人對於被派駐其他大灣區城市工作或退休持開放態度，但結果反映受訪者在退休儲備及醫療保障上未有充分準備，情況令人關注。市民大眾無論在任何地方生活，提升退休儲備及加強醫療保障顯得十分重要，以應付退休及醫療所需，建立「健康長久好生活」。

第15期「AIA理想退休生活調查」於去年11月13至27日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,085名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人。