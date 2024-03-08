九倉置業去年轉賺47億
收租股九龍倉置業(01997)公布，去年轉賺47.66億元，惟仍遠低於市場預期的61.5億元，2022年虧損金額則為88.56億元。至於小股東最關心的派息，公司以第二次中期息每股0.61元來取代派發末期息，全年計派息按年少2.29%至每股1.28元，現價股息率約4.88厘。
高息環境持續，對九龍倉置業去年業績影響尤甚。該企直言，受借貸成本倍增拖累，去年不計投資物業重估虧損淨額的基礎淨盈利按年跌2.65%至60.11億元；而單計下半年，基礎淨盈利則為29.52億元，按半年倒退3.49%。
業績公告顯示，該企去年實際借貸年利率上升至5.4%，而2022年只是2.5%，主因香港銀行同業拆息上升所致。期內財務支出則按年增加16.6%，至21.7億元。年內，投資物業資產總額按年跌0.43%，至2,276億元，佔營業資產比例則由90%上升至93%。
而海港城（不包括3間以成本列報的酒店）最新估值為1,545億元，時代廣場估值為474億元，兩大資產估值按年計跌不足1%。
寫字樓出租率88%
至於海港城（包括酒店）去年整體收入為89.52億元，營業盈利為71.75億元；其中商場年底出租率為97%；寫字樓年底出租率則在88%，相關收入全年計下跌6%。時代廣場方面，整體收入下跌3%，營業盈利持平。
該企去年收入133.06億元，同樣差過市場預期。其中投資物業收入有109.16億元，酒店收入有15.61億元，發展物業收入為2.38億元。集團提及，寫字樓業務面對供應過剩和需求疲弱的雙重夾擊，出租率和租金繼續受壓，雖然酒店業務有所反彈，但訪港旅客人數仍有待完全恢復；並預期全球經濟放緩、地緣政治局勢緊張和美國總統大選等不確定因素，可能會引發市場波動。同時，不斷演變的消費行為和日益加劇的區域競爭，亦正妨礙零售業和酒店業的復甦之路。
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