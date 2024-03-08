九倉置業去年轉賺47億

該企去年收入133.06億元，同樣差過市場預期。其中投資物業收入有109.16億元，酒店收入有15.61億元，發展物業收入為2.38億元。集團提及，寫字樓業務面對供應過剩和需求疲弱的雙重夾擊，出租率和租金繼續受壓，雖然酒店業務有所反彈，但訪港旅客人數仍有待完全恢復；並預期全球經濟放緩、地緣政治局勢緊張和美國總統大選等不確定因素，可能會引發市場波動。同時，不斷演變的消費行為和日益加劇的區域競爭，亦正妨礙零售業和酒店業的復甦之路。