港鐵年賺77億 派息持平

瑞銀上月底將港鐵投資評級降至「沽售」，原因之一是預計未來5年港鐵因新鐵路項目資本支出每年達260億元，將影響派息。港鐵行政總裁金澤培昨日多次強調，公司作任何商業決定時都會以審慎為原則，包括鐵路項目、物業發展的投資，以及派息政策的釐定等。

負債總額升24% 事實上，港鐵去年底負債總額為594.91億元，按年增加24.32%；加權平均借貸成本為年率3.5%，按年升一個百分點；淨負債比率為26.5%，按年升3.2個百分點，主要由於新鐵路項目的資本性開支令淨負債增加。

車站零售租金收入倍增 業務方面，港鐵去年來自香港車站商務活動的總收入增加66.29%至51.17億元，主要因為免稅商店業務隨着過境車站於去年初重開而恢復。車站零售租金收入增加1.22倍至34.29億元。車站商店新訂定租金跌幅約6.9%，而平均出租率持平於約97.3%。

或年內重推東涌東站項目 商場業務方面，物業及國際業務總監鄧智輝表示，去年7月開幕的大圍圍方商場，出租率達100%，每周人流都見上升，情況令人鼓舞。至於去年12月首階段試業的黃竹坑站The Southside商場，現時出租率約80%，預計在本年中當工程進度和相關審批工作完成後，公司會全面開放這商場。

港鐵物業發展利潤去年大跌，原因是本港方面減少80.45%至20.35億元，它主要來自日出康城第11期凱柏峰的初始利潤入帳，以及多個已完成項目的餘下利潤。

港鐵公司去年有多個地產物業項目流標，政府上月全面撤辣後，鄧智輝估計，物業成交量會回升，公司將會視乎市場情況今年內重新推出東涌東站項目招標。

至於小蠔灣車廠物業項目，他表示，公司正為地盤進行前期工作，待地基等工程成熟後會適時推出市場；又指目前有14個項目在發展當中，會分批推出市場，以補充財務資源，不擔心過往流標後影響公司未來利潤。

展望未來，金澤培表示，會繼續審慎控制成本，並利用智慧科技及創新成果應對問題和挑戰。視乎施工及銷售進度，未來可入帳的物業項目包括日出康城第11期、港島南岸的海盈山、何文田站第一期和第二期等。

港股在惡劣天氣下開市今年似乎勢在必行，金澤培表示，惡劣天氣下，港鐵將以乘客和員工的安全作為首要考慮，去安排交通服務。

港鐵2023年業績概覽