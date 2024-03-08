高盛預期部分地產股減派息

香港地產股股價普遍較資產淨值（NAV）折讓達五、六成，估價低落但仍乏人問津。投行高盛認為，主要是投資者對本地企業長期增長前景及投資回報抱有懷疑，因此選股時更關注資產負債表的實力和看重派息，對大量擴張的公司有戒心。

被高盛點名的「中環大地主」置地在通關後首年轉盈為虧。該企去年列帳虧損為5.82億美元（約45.39億港元），乃投資物業公平值重估虧損擴大逾5倍至13.17億美元（約102.72億港元）所致。撇除該類非現金項目後的基本純利為7.34億美元，跌5.39%，旗下中區寫字樓空置率由4.7%升至6.8%，平均呎租跌4.5%至106元，零售平均呎租則在通關效應下升至203元，空置率維持1.5%。期末淨槓桿比率持平於17%。

置地管理層指，去年投資物業收入改善，但內地的開發利潤減少，預計香港和內地核心市場今年仍將充滿挑戰，中區投資物業的貢獻會下降。

惠康母企多賺4.3倍 同在新加坡上市，經營萬寧和惠康等的同系公司DFI零售集團（前稱牛奶國際）公布，去年列帳純利為3,200萬美元（約2.49億港元），按年扭虧為盈；基本純利1.54億美元，飆4.37倍。

該公司指，去年健康、美容和便利領域收入強勁，但被食品和家居用品領域銷售額的下降所抵銷。展望未來，本港零售市場受出境旅遊增加等挑戰，但集團對短、中、長期前景充滿信心，並相信堅實的基礎可以在未來幾年推動持續增長。