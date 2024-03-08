金管擬測試批發央行數碼幣

數碼資產近年急速發展，香港金融管理局宣布，開展全新的批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目Ensemble，構建「沙盒」測試wCBDC、代幣化存款及代幣化資產相關的同步結算，以及不同的代幣化應用場景。

6月底前完成建沙盒 金管局首席金融科技總監周惠強預期，「沙盒」將於6月底前完成構建，將成立架構工作小組，邀請有興趣銀行、數碼資產行業主要參與者、科技公司等參與。

金管局副總裁李達志強調，「沙盒」初期僅為實驗性質，不會有真實交易；架構工作小組詳情將適時公布。他預期，測試首階段會集中代幣化存款，讓銀行開發全新的支付工具，類似現時「轉數快」（FPS）系統，又指若業界反應正面，將會適時發行wCBDC。

早前「數碼港元」的測試中，滙豐、螞蟻集團等已進行代幣化存款的實驗。李達志認為，目前銀行間對接方式欠缺同一標準，操作繁瑣，希望為數碼資產市場建立共同標準，使系統更互相兼容，「先建立一個完整的底層架構，才能建立面向公眾的數碼化服務」。金管局亦計劃邀請國際上其他央行及組織參與日後於wCBDC「沙盒」的實驗與研究。

全球區塊鏈投資估1482億 滙豐香港區行政總裁林慧虹指，今年全球投入區塊鏈方案的資金預期將增至190億美元（約1,482億港元）；隨着分類帳的技術愈趨成熟，將探討如何在現金和資產交易範疇，善用相關科技帶來的效益，其中關鍵在於建立可支援代幣化的金融市場基建，並制訂相關規則和標準。

渣打香港行政總裁禤惠儀則表示，期待參與Ensemble項目，將繼續運用該行的經驗及金融科技知識，協助香港建立數碼資產金融生態系統，以鞏固國際金融中心地位。