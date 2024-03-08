美傳再施壓盟友 限晶片設備出口觸礁

中美博弈愈來愈激烈，消息指美國政府正向荷蘭、德國、南韓和日本等盟國施壓，要他們再收緊對中國出口半導體技術的管制，以拖慢中國晶片國產化的進展，但據報今次不太順利。

冀阻日本輸出光阻劑 早前已有傳荷蘭收緊ASML光刻機對華出口管制範圍正式生效之前，華府已向荷蘭施壓，阻止該企向中國付運、為中國客戶維修相關設備。最新消息是，原來華府嫌荷蘭做得不夠，又希望日本限制出口光阻劑（Photoresist）等用於製造生產的化學劑，為此美國商務部上月曾派員赴東京與日方商討。

日本「煉芯」不及南韓或台灣，不過，其化學品乃台韓的晶片廠都愛用，日本幾年前曾以出口管制對付有歷史爭議的南韓。而光阻劑乃塗在晶圓上，經過光刻機的光束照射後，電路圖就被「刻」在晶圓上，其重要性可想而知，亦可見美國打壓的「無微不至」。

華府本已獲日本和荷蘭配合收緊設備出口限制，但據報日、荷都對其「得寸進尺」反應冷淡，以需要評估既有管制的影響為由搪塞。

消息指，荷蘭希望德國也能加入出口管制陣營，華府亦有拉攏德國，阻止為ASML供應光學部件的德企把有關產品賣給中國，而德國總理紹爾茨尚無明確立場。

至於為何要拉攏南韓，據了解是因為華府眼見南韓精於晶片本身，以及半導體設備的部件，因此也與其商討對華出口管制。

荷蘭憂ASML他國擴產 提到ASML，下月起將由法國人富凱（Christophe Fouquet）接任行政總裁（CEO）一職。市傳荷蘭政府組建一個人稱「貝多芬」（Beethoven）的工作小組，處理該企關於熟手技工、環保規限和電力供應等的關注，以免ASML在荷蘭以外擴張產能。之所以如此緊張，據講因為ASML之前會晤荷蘭首相呂特時，提過考慮在法國設廠。