新盤概況：天璽•海首推68單位招標

新地代理總經理陳漢麟指，項目提供3種付款方法，包括180日現金付款計劃、360日現金付款計劃及首期金額約15%的靈活付款計劃。項目示範單位已接待逾100組準買家，非本地客佔約四成。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，若去貨率高或短期內再加推新一批單位，特色戶亦有機會短期內招標推出，呎價料較同系同區曉柏峰於日前沽出的特色戶約2.5萬元為高。

天瀧成交價3700萬 該公司董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，旗下啟德合作項目天瀧昨售出3座19樓A室，實用面積1,102方呎，售價3,700萬元，呎價約33,575元。

自上周三撤辣計起，恒地一部及二部項目累售約370伙，料佔期內一手成交逾四成。

星凱‧堤岸改周日售128戶 中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，修訂銷售安排，將原定周五發售81伙，改為本周日出售128伙，折實入場費425.2萬元起。該公司營銷策劃總監楊聰永稱，由於市場需求龐大，故增加推售量。項目全新現樓示範戶亦於昨日曝光。

楊聰永指，該盤早前推出「搶佔先機大行動」售價折扣優惠，首50個購入單位買家可獲額外5%折扣，現已額滿，而第51個至第100個購入單位的買家可獲4%折扣，變相溫和加價。該公司助理營銷策劃總監符錫龍稱，是日最新開放的現樓連裝修及家具示範戶為第5座49樓D室，實用面積676方呎，三房連儲物室，屬極高樓層，可享沙田及城門河一帶景色。

林達民介紹Belgravia Place第1期特色戶，面積最大為1B座29樓7室，實用面積756方呎。 楊聰永（左）稱，星凱‧堤岸已累售逾一千伙，套現逾105億元。