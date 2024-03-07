新盤概況：天璽•海首推68單位招標
新盤市場氣氛熱鬧，新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽•海，昨上載銷售安排，於下周三起推出首批68伙以全招標形式發售。新地副董事總經理雷霆表示，首批單位包括60伙四房戶及8伙特色戶，實用面積約1,100至4,395方呎。他指，撤辣使市場正常化，不會掀起炒風。
新地代理總經理陳漢麟指，項目提供3種付款方法，包括180日現金付款計劃、360日現金付款計劃及首期金額約15%的靈活付款計劃。項目示範單位已接待逾100組準買家，非本地客佔約四成。
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Belgravia Place收逾7300票
恒基地產(00012)的長沙灣Belgravia Place第1期今日進行次輪賣樓，並於昨晚8時截票，而直至9時初步點算錄逾7,300張入票，以銷售伙數208伙計，超額逾34倍。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，若去貨率高或短期內再加推新一批單位，特色戶亦有機會短期內招標推出，呎價料較同系同區曉柏峰於日前沽出的特色戶約2.5萬元為高。
天瀧成交價3700萬
該公司董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，旗下啟德合作項目天瀧昨售出3座19樓A室，實用面積1,102方呎，售價3,700萬元，呎價約33,575元。
自上周三撤辣計起，恒地一部及二部項目累售約370伙，料佔期內一手成交逾四成。
星凱‧堤岸改周日售128戶
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，修訂銷售安排，將原定周五發售81伙，改為本周日出售128伙，折實入場費425.2萬元起。該公司營銷策劃總監楊聰永稱，由於市場需求龐大，故增加推售量。項目全新現樓示範戶亦於昨日曝光。
楊聰永指，該盤早前推出「搶佔先機大行動」售價折扣優惠，首50個購入單位買家可獲額外5%折扣，現已額滿，而第51個至第100個購入單位的買家可獲4%折扣，變相溫和加價。該公司助理營銷策劃總監符錫龍稱，是日最新開放的現樓連裝修及家具示範戶為第5座49樓D室，實用面積676方呎，三房連儲物室，屬極高樓層，可享沙田及城門河一帶景色。
澄天兩日連沽3伙
此外，英皇國際(00163)的香港仔澄天連錄成交，過去兩日連沽3伙兩房戶，套現逾2,000萬元，買家包括非永久性居民及公司客。
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