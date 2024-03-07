長沙灣重建項目准賣樓花
華懋集團旗下長沙灣東京街28號重建項目，上月獲批預售樓花同意書，涉及198伙。發展商透露，計劃下半年以現樓形式銷售。
地政總署資料顯示，2月只有上述樓盤獲批預售樓花同意書。該集團銷售總監封海倫表示，項目是香港首個採用組裝合成建築法的私人住宅，前期銷售工作已準備就緒，計劃在下半年取得入伙紙後銷售現樓。
此外，上月亦有3個項目入紙申請預售，伙數合共1,710伙，打破對上一個月的零申請悶局。不過，期內全新申請只有萬泰集團的大埔公路──大埔滘段住宅項目，提供135個單位，預計關鍵日期為今年6月30日，屬短期樓花項目。
西貢盤或第四季開售
另外兩個項目為新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉項目第1A（2）期及第1B期，於1月曾撤回申請，2月再度入紙申請預售，兩期提供781伙及794伙不變。該集團副董事總經理雷霆稱，項目第一期料可在今年第四季開售。
由於上月只有一個小型住宅項目獲批預售，相反有3個項目提交申請，截至2月底待批預售樓花項目有21個，涉9,229伙，較1月的7,717伙回升約19.6%。
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