藍籌盤一周110刁 飆2.8倍

康怡美孚樓價跌 第一城7年貶8.5% 全面撤辣釋放二手市場累積購買力，10大屋苑過去一周錄約110宗買賣，按周反彈約2.8倍，九成屋苑交投上升，惟鰂魚涌康怡花園及荔枝角美孚新邨樓價仍倒跌，同期平均實用呎價反而下跌約4.6%及約1.2%。二手業主繼續損手，沙田第一城兩房單位約7年帳面貶值約8.5%。

中原表示，財政預算案公布撤辣前的一周，10大屋苑只共錄約29宗買賣，按周增約81宗，8個項目升幅介乎約1.17至5.8倍，鰂魚涌太古城更由「零成交」大增至約10宗。當中7個屋苑平均實用呎價按周上揚，將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊的漲幅，更分別達15.3%及約11.2%最顯著。

嘉湖27宗最旺 增5.8倍 康怡花園屬唯一交投沒變化屋苑，同期錄約3宗買賣，平均實用呎價約12,755元。該行楊文傑稱，新盤搶客，購買力流入一手市場，屋苑二手市場暫時只旺睇樓。

中原馮健平指，荔枝角美孚新邨撤辣後錄約13宗買賣，遠超對上一周約6宗，平均實用呎價約9,517元，樓價微跌，屋苑換樓客起動，加快入市步伐。

上車盤交投最旺，嘉湖山莊錄27宗，按周急增約5.8倍。該行伍錦基表示，沙田第一城都錄18宗，交投升約1.57倍，400萬元以下放盤近沽清。部分業主反價封盤，屋苑38座中層E室，實用面積約284方呎，議價30萬元後，以430萬元易手，呎價約15,141元，原業主則於2017年以470萬元購入，帳面蝕讓40萬元。

元朗3月暫錄約35宗二手買賣，按月多約兩倍。中原王勤學稱，樓價仍處低位，同區新元朗中心3座低層B室兩房戶，實用面積約466方呎，現以492萬元易手，呎價約10,558元，做價創7年半新低。

各區錄多宗蝕讓。該行胡耀祖指，馬鞍山星漣海3A座中層D室套三房單位，以980萬元易手，呎價約12,564元，原業主持貨約5年，帳面蝕約337萬元。香港置業曾家輝表示，長沙灣昇悅居8座低層F室套三房戶，成交價1,020萬元，約5年帳面虧蝕約180萬元。

深水埗住宅188萬拍出 此外，拍賣場上細價盤被搶爆，昨日兩場共售出5項物業，涉額約2,104萬元，黃開基拍賣行推出深水埗龍鳳大廈高層F1部分，連租約開價138萬元，搶高約36%，以188萬元拍出，呎價約6,738元。忠誠拍賣售出紅磡黃埔花園2期11座低層銀主盤，成交價528萬元，呎價約13,573元。

撤辣後一周10大二手屋苑交投表現