簡訊一覽
●本港連鎖餐飲集團太興集團(06811)料去年將錄得純利介乎約9,000萬至9,500萬元，較2022年度蝕約4,300萬元由虧轉盈。
●Mitsubishi UFJ Financial Group於3月4日在場內按平均每股7.1497元，減持維他奶國際(00345)6萬股，持股量由18%降至17.99%。
●瑞銀於2月29日在場內按每股平均價5.1021元增持中軟國際(00354)1,152萬股，料涉資逾5,800萬元，持股量由7.69%增至8.09%。
●協鑫科技(03800)預期去年賺23億至26億元（人民幣‧下同），較2022年度賺160億元大減約84至86%。
●為削減成本，消息指香港金融管理局擬棄租金鐘太古廣場的辦公室，將過百名員工遷至九龍站上蓋的環球貿易廣場（ICC）。
●澳洲去年第四季國內生產總值（GDP）按年增長1.5%，按季增長0.2%，兩者皆符市場預期。
●國際物流企業DHL預計，今年經營溢利介乎60億至66億歐元，較市場預計的66億歐元略為遜色。
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