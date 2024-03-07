統一去年多賺36% 增派息

業績公告顯示，年內收入佔比最大的飲品業務進帳177.75億元，按年增長8.35%，單計下半年增長4.41%，增幅低過上半年的12.25%。茶飲年度收入75.79億元，按年增長9%；奶茶收入63.05億元，增長5%；果汁收入34.04億元，增長13.3%，對分部收入貢獻升至19.2%，為7年新高。

就食品分部拖累集團去年整體收入增長還不如疫情肆虐的2022年，公司解釋，隨着疫情消退，「消費趨於理性……市場發展發生顯著且激烈的變化……主要表現在消費場景的轉移，但高價比產品依舊是主流。」