統一去年多賺36% 增派息
從事食品飲料業務的統一企業中國(00220)公布，截至去年底止年度收入增長1.18%至285.91億元（人民幣‧下同），創紀錄新高；毛利率改善下，純利亦增長36.4%至16.67億元，末期息提高25.03%至每股42.45分，以港元支付，按昨日離岸人民幣兌港元匯率粗略估算，股息回報率約9.37厘。
業績公告顯示，年內收入佔比最大的飲品業務進帳177.75億元，按年增長8.35%，單計下半年增長4.41%，增幅低過上半年的12.25%。茶飲年度收入75.79億元，按年增長9%；奶茶收入63.05億元，增長5%；果汁收入34.04億元，增長13.3%，對分部收入貢獻升至19.2%，為7年新高。
以即食麵佔營業額絕大多數的食品業務，全年進帳98.46億元，倒退10.56%；單計下半年，收入按年跌12.33%，跌幅大過上半年。
就食品分部拖累集團去年整體收入增長還不如疫情肆虐的2022年，公司解釋，隨着疫情消退，「消費趨於理性……市場發展發生顯著且激烈的變化……主要表現在消費場景的轉移，但高價比產品依舊是主流。」
食品業務下半年轉盈
不過，食品業務盈利能力有所提升，全年經營溢利為7,736.8萬元，鑑於上半年「見紅」，即下半年轉賺1.35億元，儘管低於2022年下半年。飲品業務的經營溢利全年為18.78億元，增長2.7%，上半年按年倒退4.21%，下半年則按年增長11.86%至8.8億元。
集團去年整體毛利率擴大1.5個百分點至30.47%，主要是部分原物料價格回落及產品結構優化。
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