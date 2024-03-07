創科全年純利76億跌9.3%

創科去年10月特意刊發公告，謂「對2023年下半年實現中段個位數的收入增長目標越（愈）具信心，更有望略超預期」。果然，該企下半年收入按年增長10.15%至68.51億美元，旗艦電動工具品牌MILWAUKEE下半年不計匯率影響的收入按年增長12.7%。

因此，集團全年收入升3.6%至137.31億美元，MILWAUKEE等電動工具收入增長3.77%至127.94億美元。

毛利率逾39% 連升15年 主要客戶家得寶（Home Depot）於截至1月底止上財年收入倒退約3%，但創科2023年北美收入仍增2.74%至105.13億美元；撇除匯率影響，MILWAUKEE於當地收入錄得9.9%增長。

該品牌的增長帶來收入組合改善，連同高利潤率的售後市場電池業務等，把創科去年毛利率推高1.14個百分點至39.46%，連升15年。

家得寶早前指引明年1月底止本財年收入回升約1%，創科則預計，MILWAUKEE今年及往後銷售能延續雙位數增長，消費者業務將繼續優於對手。

另外，創科去年從歐洲及其他地區分別進帳20.93億美元及11.24億美元，增長分別為8.58%及2.84%，撇除匯率變動，增長分別為7.3%及7.6%。

創科去年盈利倒退乃營銷、行政、研發及財務成本齊漲，原因是投放了一次性宣傳資金帶動合作夥伴的銷情，並減少銷售渠道的庫存，表明今年及往後年度繼續縮短庫存日數。