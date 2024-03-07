比特幣高位回吐 未來幾周續波動

比特幣近兩年表現

加密貨幣一哥比特幣（Bitcoin）在周二升破每枚6.9萬美元並創紀錄高位後，即見獲利回吐，最低曾見59,323美元，之後回順至6.6萬美元水平整固；以太幣亦曾低見3,224美元，之後卻轉跌為升，重上3,800美元樓上。

分析指出，比特幣單日價格波幅超過一成，導致市場上約10億美元的多項電子資產槓桿永續期貨需要被迫平倉，可見市場風險大增；惟從相關價格似即日完成調整來看，好友要慎控持倉風險的同時，淡友也勿心急估頂。

關於上述提及的電子資產槓桿永續期貨，其中與前25種加密貨幣相關永續期貨的年化融資利率（可理解為投資者的槓桿押注成本）已回落至20厘以下，較上周的150厘大幅下降。

據悉，各加密幣交易所依靠該借貸利率機制，來維持永續合約價和現貨價格一致，融資利率正數，即代表永續合約價較現貨價高水，顯示市場看漲，押注需求增，之前的150厘或顯示市場過於樂觀。數碼資產財富管理公司Ledn首席投資總監John Glover料，投資者未來幾周繼續減槓桿，有可能將比特幣價格推回每枚4萬美元的水平。

幣安手尾長 難找銀行合作 另邊廂，去年全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創始人趙長鵬捲入洗錢案，根據美國法庭的資訊，已嚴重打擊該交易所的營運。從去年12月幣安的美國總裁Christopher Blodgett證詞指出，案件發生後，看到大約10億美元的資產逃離平台，包括加密貨幣和法定貨幣，令幣安在美國註冊的分公司收入損失75%，並需要裁員200人，佔員工總數的三分之二。

他又稱，人員數量減少，影響了公司回應美國證交會（SEC）有關披露的能力。不少銀行亦斷絕與幣安的關係，大大影響客戶從幣安存取款項的能力，影響營運。至目前為止仍未找到新的銀行合作夥伴。

亞太金融犯罪合規成本增 數據分析和決策工具供應商LexisNexis Risk Solutions發表的亞太地區《金融犯罪合規真實成本報告》顯示，98%金融機構反映金融犯罪合規成本有所增加，而亞太區所研究國家的金融犯罪合規總成本已達到450億美元（約3,510億港元）。

在複雜的監管環境中，機構正努力應對這些複雜的犯罪方法。當被問及過去12個月中金融犯罪的類型時，其中23%機構反映涉及加密貨幣的金融犯罪有所增加，而23%受訪機構則提到涉及人工智能（AI）的使用，令金融犯罪個案增加。