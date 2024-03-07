金礦股續炒上 紫金獲唱好飆6%
憧憬美減息 金價上半年睇2300關
在避險需求帶動之下，現貨黃金價格周二刷新每安士2,141.79美元的歷史新高後，昨日繼續於高位徘徊，曾見2,130.84美元。技術分析顯示，短期金價較大阻力在2,191美元，回調支持則在2,077美元。在港上市的一眾金礦股昨日亦繼續普遍做好，獲摩根士丹利唱好的綜合型礦業公司紫金礦業(02899)昨日收升6.17%，收報14.1元。
昨日本港部分大型金行飾金價升穿每両24,000元關，高見24,040元。
金磚五國擬建數碼支付系統
市場關注美國幣策走向，部分資金提前為減息作部署，包括增持黃金投資。另方面，金磚五國據報正創建基於區塊鏈和數碼技術的支付系統，明顯是衝着去美元化而來，地緣政治風險的推演，推動美元以外的多元投資，利好黃金需求。
盛寶銀行技術分析師Kim Cramer Larsson以周線圖的黃金比例進行分析，預估金價中短線有機會上望2,191美元的潛力，下方支持位則在2,077美元。他同時參考了相對強弱指數（RSI），認為市場情緒偏向樂觀，或預示金價上漲機會較大。在他看來，這輪升勢要被完全打破，短期內需要金價收低於2,020美元。
道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管Bart Melek認為，本輪金價升勢的一大動力，在於市場愈來愈相信美國減息在即，相信金價必然會進一步上揚，上半年有機會升至2,300美元。Wisdom Tree大宗商品策略師Nitesh Shah則指，中東局勢帶來的地緣政治風險，以及全球各地今年內密集的大型選舉，可能會令零售黃金的需求持續強勁。
提到政治風險，就不得不提今年底舉行的美國總統大選。人稱「末日博士」的紐約大學經濟學教授魯比尼警告，共和黨候選人、前總統特朗普的經濟政策議程成為「全球最大的經濟及金融市場風險」，若特朗普重新上台，可能會加推各項貿易限制，且會施壓聯儲局減息，使通脹風險重臨。
美匯指數變動不大，昨日美國時間早段曾見103.63。ING銀行環球市場主管Chris Turner認為，市場對於聯儲局減息的預期，某程度上或限制美元潛在反彈的幅度。他估計，隨着日本央行加息預期升溫，市場上原先借入日圓進行的套息交易，或轉向借入新台幣等其他低息貨幣。
加國利率不變 加元看升
另外，加拿大央行公布議息結果，政策利率維持在5厘不變，符合市場預期。ING對加拿大元的反彈持謹慎態度，但預測今年稍後美元下跌，會把加元兌每美元推高至1.3關口（目前約為1.36左右）。
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