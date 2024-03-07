金礦股續炒上 紫金獲唱好飆6%

昨日本港部分大型金行飾金價升穿每両24,000元關，高見24,040元。

金磚五國擬建數碼支付系統 市場關注美國幣策走向，部分資金提前為減息作部署，包括增持黃金投資。另方面，金磚五國據報正創建基於區塊鏈和數碼技術的支付系統，明顯是衝着去美元化而來，地緣政治風險的推演，推動美元以外的多元投資，利好黃金需求。

盛寶銀行技術分析師Kim Cramer Larsson以周線圖的黃金比例進行分析，預估金價中短線有機會上望2,191美元的潛力，下方支持位則在2,077美元。他同時參考了相對強弱指數（RSI），認為市場情緒偏向樂觀，或預示金價上漲機會較大。在他看來，這輪升勢要被完全打破，短期內需要金價收低於2,020美元。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管Bart Melek認為，本輪金價升勢的一大動力，在於市場愈來愈相信美國減息在即，相信金價必然會進一步上揚，上半年有機會升至2,300美元。Wisdom Tree大宗商品策略師Nitesh Shah則指，中東局勢帶來的地緣政治風險，以及全球各地今年內密集的大型選舉，可能會令零售黃金的需求持續強勁。

提到政治風險，就不得不提今年底舉行的美國總統大選。人稱「末日博士」的紐約大學經濟學教授魯比尼警告，共和黨候選人、前總統特朗普的經濟政策議程成為「全球最大的經濟及金融市場風險」，若特朗普重新上台，可能會加推各項貿易限制，且會施壓聯儲局減息，使通脹風險重臨。

美匯指數變動不大，昨日美國時間早段曾見103.63。ING銀行環球市場主管Chris Turner認為，市場對於聯儲局減息的預期，某程度上或限制美元潛在反彈的幅度。他估計，隨着日本央行加息預期升溫，市場上原先借入日圓進行的套息交易，或轉向借入新台幣等其他低息貨幣。

加國利率不變 加元看升 另外，加拿大央行公布議息結果，政策利率維持在5厘不變，符合市場預期。ING對加拿大元的反彈持謹慎態度，但預測今年稍後美元下跌，會把加元兌每美元推高至1.3關口（目前約為1.36左右）。

金礦股昨日表現