內地新能源車銷量上月跌9%
2月內地汽車銷售因春節長假而減少。據中國乘聯會初步統計，上月內地乘用車市場零售109.2萬輛，按年下降21%；今年首兩月累計零售312.6萬輛，按年增17%。其中，新能源汽車市場2月零售銷量40.1萬輛，跌9%；首兩月累計零售106.9萬輛，按年增長39%。金融服務商晨星發表報告預期，純電動車（EV）今年全年銷售量將按年升20至25%。
晨星報告指出，內地新能源汽車購置稅優惠政策將延長至2027年，又料某些城市不會取消新能源汽車的車牌配額，都將繼續增強需求。該行又認為，目前多間車廠股價被嚴重低估，原因是預期車廠的盈利能力在2024至2025年有所改善，毛利率至2025年將較去年平均增加7個百分點，主要是受益於銷售規模擴大，以及電池成本下降。
比亞迪巴西廠望年底投產
事實上，各車企都在努力地競爭。內地電動車龍頭比亞迪股份(01211)對外積極拓展，其位於巴西的生產基地綜合體宣布正式開工興建，預期今年底至明年初投產，第一階段預計產能為每年15萬輛。對內則減價競爭，據報其海鷗榮耀版車型開啟預訂，售價6.98萬至8.58萬元（人民幣‧下同），低於之前的版本官方指導價7.38萬至8.98萬元。
該企又公布，擬斥4億元回購A股股份，每股作價不逾270元，料回購不低於148.15萬股，約佔公司目前已發行總股本的0.05%。
此外，蔚來(09866)董事長李斌在業績電話會上提到，蔚來第二品牌的首款產品將在今年第三季推出上市，並於第四季開始大規模交付。新品牌將對標於特斯拉（Tesla）的Model Y，但售價及成本會相對分別低20%及10%。
大摩調低Tesla目標價
至於內地科技大廠小米集團(01810)，其電動車未推出，但據報首批汽車銷售及服務門店兼直營門店已開始裝修，地點位於北京市朝陽區合生匯及王府井東方新天地。
來自中國同業的競爭日趨激烈，投行摩根士丹利分析師Adam Jonas將美國車企Tesla的目標價由345美元下調至320美元，更將熊市情景下的目標價定在100美元。
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