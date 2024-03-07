內地新能源車銷量上月跌9%

2月內地汽車銷售因春節長假而減少。據中國乘聯會初步統計，上月內地乘用車市場零售109.2萬輛，按年下降21%；今年首兩月累計零售312.6萬輛，按年增17%。其中，新能源汽車市場2月零售銷量40.1萬輛，跌9%；首兩月累計零售106.9萬輛，按年增長39%。金融服務商晨星發表報告預期，純電動車（EV）今年全年銷售量將按年升20至25%。

晨星報告指出，內地新能源汽車購置稅優惠政策將延長至2027年，又料某些城市不會取消新能源汽車的車牌配額，都將繼續增強需求。該行又認為，目前多間車廠股價被嚴重低估，原因是預期車廠的盈利能力在2024至2025年有所改善，毛利率至2025年將較去年平均增加7個百分點，主要是受益於銷售規模擴大，以及電池成本下降。

該企又公布，擬斥4億元回購A股股份，每股作價不逾270元，料回購不低於148.15萬股，約佔公司目前已發行總股本的0.05%。

來自中國同業的競爭日趨激烈，投行摩根士丹利分析師Adam Jonas將美國車企Tesla的目標價由345美元下調至320美元，更將熊市情景下的目標價定在100美元。