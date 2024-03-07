恒大復牌指引 須解清盤令

附屬被強制執行逾450億 就恒大而言，連續18個月停牌面臨除牌的期限，將於2025年7月28日屆滿。該企昨指，正採取適當措施以解決導致其停牌的事宜。

惟一波未平，恒大境內負面消息又纏身。內媒指，恒大附屬恒大地產新增8則被執行人訊息，涉及履行金額合計1.5億餘元（人民幣‧下同），涉及建設工程施工合約糾紛、買賣合約糾紛等案件。風險訊息顯示，恒大地產現存531條被執行人訊息，被強制執行總額逾450億元。

中證監再提高上市企質量 不過，由上月履新至今剛滿月的中國證監會主席吳清，昨揚言進一步提高上市公司質量，表明企業首掛上市絕不能以「圈錢」為目的，更不允造假欺詐上市。當局對企業上市後的日常監管正抓緊3件事，包括嚴厲整治財務造假；甚至提及對透過技術性離婚等繞道違規減持的，將及時堵住制度漏洞等。

他更趁機點評自己上任以來表現，形容還是「菜鳥級」（新手），目前邊學邊做，以學為主。惟作為監管者，特別關注公平問題，保護投資者特別是中小投資者合法權益，是中證監工作最重要核心任務。同時不忘顯露其強悍本性，強調中證監將刀刃向內，打造一支監管鐵軍。

與吳清同場的還有中國人民銀行行長潘功勝。潘指目前內地銀行業存款準備金率平均7%，故後續仍有降準空間；人行將更針對性地滿足合理的消費融資需求，着力提升資金的使用效率。