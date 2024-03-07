本地豪宅呎價連續17年全球第二貴

部分全球豪宅城市去年樓價變化排名

獨立國際房地產顧問機構萊坊發表的2024年《財富報告》顯示，以呎價計算，香港的豪宅呎價連續第17年為全球第二，反映香港豪宅的稀缺性和投資潛力，每100萬美元可購買236.8方呎的香港豪宅，力壓緊隨其後的新加坡，以及位列第9的上海。

若參考萊坊主要國際住宅指數（PIRI）追蹤的100個市場，去年豪宅樓價平均上漲3.1%。亞太區豪宅上升3.8%，超越美洲的3.6%升幅，成為全球豪宅表現最強勁的地區，歐洲、中東和非洲緊隨其後。不過，香港豪宅樓價卻平均下跌2.1%，遠遠不及新加坡的2.9%增長，以及上海的8.6%升勢。

港富豪料5年增兩成 據萊坊的態度調查，在香港，16%受訪者表示其客戶在去年置業，18%表示其客戶計劃在今年置業，比例稍低於全球平均。惟萊坊香港高級董事及住宅物業代理部主管李敏賢表示，鑑於香港政府近期取消了3種印花稅，預計豪宅市場的銷售活動將會回升，因豪宅供應有限、需求強勁。展望今年，預期豪宅物業價格會升0.5%。

報告又指，香港超高淨值人士（達3,000萬美元或以上的人士）資產淨值平均擁有3.28個物業，略低於全球平均的3.7個。究竟身家要有多少才能躋身全球最富有的1%人士，原來在香港的門檻約310萬美元（約2,418萬港元），而亞太區最高門檻則為新加坡的520萬美元（約4,056萬港元），足足較香港高出近七成。

萊坊預料，未來5年全球超高淨值人士將大增28.1%；到2028年，香港和內地的超高淨值人士數目料將分別增加22.4%和47%。