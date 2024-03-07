標普料港住宅供過於求 今年樓價續跌

由於政府撤辣太遲，縱然需求有所回升，但對整體市況的幫助有限，財政狀況緊絀的發展商仍未渡過險境。標準普爾全球評級發表報告，直言撤辣不能快速修補市場，預料今年樓價仍然會下跌，大型發展商有較多財務資源可應對依然緊縮的市況，但流動性弱、在港經營日子尚淺的發展商則有可能要將新盤割價求售以套現，甚至要尋求另類融資。

該行企業評級部董事陳令華在報告中預測，住宅供過於求的情況在一兩年內仍會持續，樓價相信要到明年才會穩定下來。該行去年11月曾預期，今年樓價要跌5至10%。他表示，獲評級的發展商擁有強大的流動性，且獲銀行貸款支持，故當樓市表現更低迷時仍然安全。反觀流動性緊張的地產商或因要大幅減價而影響現金流，削弱盈利能力，並加大槓桿比率。

貿易信用保險服務商科法斯北亞區域經濟學家譚俊譽表示，看到近日樓市出現小反彈，惟利率高、供應多等負面因素仍存在，尤其定存息率仍高於收租回報，故相信投資者仍偏向將資金放在定存收息。不過，假如美國聯儲局下半年開始減息，定存息回報將降低，屆時樓市才可能有較大的反彈力度。

惠譽：放寬措施無礙港銀 另一間評級機構惠譽表示，政府全面撤辣，以及金管局暫停壓測和調高按揭成數上限，不會對本港銀行系統構成即時衝擊，因為取消額外印花稅有助帶動樓市交投溫和復甦，提高非本地買家和投資者的需求，但息口高企及經濟前景持續不明朗，銀行按揭不會大增。就算投機活動復熾、系統風險上升，該行認為，金管局也能夠重推管理措施。惠譽予港銀「中性」展望，是考慮到貸款增長溫和。