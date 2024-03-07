港中小企：成本升挑戰最大

39%指招聘留人才屬要務 六成憂投資消費信心 昆士蘭保險調查顯示，雖然香港中小企對未來一年的前景保持樂觀，但也意識到未來的營商風險，其中成本上漲和盈利能力下降是5大營商挑戰的首位。儘管對種種營商風險頗為以至甚為憂慮，但中小企卻普遍未就當前營商環境購置最適合的保險，未有購買充足的保險以應對風險。

70%估今年生意額增 該企對香港中小企業進行的年度調查在去年12月至今年1月進行，合共訪問了616位中小企業決策者，內容圍繞其觀點和體驗。結果顯示，儘管潛在營商風險仍然存在，受訪企業對未來一年的前景依然保持樂觀。70%受訪中小企預期今年經濟表現勝過去年，其中63%受訪者去年營業額已錄得增長，另有70%預期今年營業額進一步上升。

中小企普遍保持樂觀之餘，同時也意識到未來的營商挑戰。約40%受訪企業指成本上漲和盈利能力下跌是今年的主要業務挑戰；39%表示招聘和挽留員工是當前要務，另受訪企業認為，現金流及融資渠道（34%）、訂單不足（33%），以及如何招來和留住顧客（32%）也是主要營商挑戰。另外，中小企的主要憂慮包括擔心經營成本、擔心如何招來新顧客等。

調查又發現，約79%的受訪本地中小企在去年遇過至少一次經營問題。名列第一的是遭黑客入侵，受訪企業最擔心的是被網上盜取敏感數據和資訊，遭黑客入侵的企業比例由去年的18%大幅上升至30%。另今年有20%受訪企業因業務中斷而損失收入，17%受訪企業的知識產權受到侵犯；表示流失核心員工及有設備損壞而蒙受損失的比例同為16%。

值得留意，香港中小企最擔憂的3大經濟狀況分別是投資者/消費者信心（63%）、營運成本上升（60%），以及本地客戶需求下跌（55%）。受訪企業的對策以控制成本（73%）為先，其次是擴大客源及實行業務多元化（50%），以及着眼於本地需求和商機（48%）。

對業務損失保障不足 縱然中小企對多種營商風險感到頗為以至甚為憂慮，但不少受訪企業仍然未有購買相應保險，以獲得相關保障。63%受訪企業擔心業務中斷造成收入損失，但只有22%購買保險以獲得相關保障。同樣，61%受訪企業對第三方處理資金時的損失風險頗為以至甚為憂慮，但只有25%投保相關保障。

昆士蘭保險亞洲區中小企業務部門主管馮紫唐表示，調查顯示不少中小企仍未就本身最關注的風險投保，如業務中斷、網絡安全責任等，得未雨綢繆，以防萬一，才是明智之舉。調查又發現，76%受訪企業屬意於根據自身行業需要而設計的保險套餐，內容包含多種經營風險的保障，反映客戶傾向選擇「度身訂造」的保險方案，全面保障多種經營風險。

香港中小企對營商前景看法