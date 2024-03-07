鮑威爾：或年內鬆幣策 美就業遜色 道指高開

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時重申一貫說法，即「如果美國經濟大致上按照預期般發展，今年某個時候開始放鬆貨幣政策可能是適當的。」不過，他同時不忘「戴頭盔」，補充指經濟前景存在不確定性，故而太早或過度地放寬政策，「可能會導致在通脹回落方面取得的進展出現逆轉」，最終反而需要採取更緊縮的政策才能補救。

鮑威爾的說法與上次議息會議時的論調相近，亦與近日多位聯儲局官員的觀點相近。鮑威爾的演講辭正式對外公布之後，利率期貨市場亦未有大變化。而芝商所FedWatch工具顯示，市場目前仍然預估當局6月才減息的機率較大。

數據方面，俗稱「小非農」的美國2月ADP私人就業職位按月增加14萬個，增幅少過預期。

CrowdStrike曾破頂 美股3大指數周三早段靠穩，道指曾升252點，報38,837點；標指升37點，報5,116點；納指升166點，報16,106點。

與美國民主黨有着千絲萬縷的關係、佩洛西夫婦曾經投資的網絡安全公司CrowdStrike公布上季度業績，於截至1月底止季度收入8.45億美元，按年升32.62%；純利5,369.9萬美元，按年由虧轉盈。該公司行政總裁George Kurtz表示，去年公司的年度經常收入（ARR）按年大增34%，達到34.4億美元，而且已連續4個季度實現列帳純利；多項業務指標都超標完成。

展望今個財政年度，該公司預計收入介乎39.24億至39.89億美元，以中位數計相當於按年增長29.5%；經調整純利介乎9.4億至9.897億美元，以中位數相當於按年增長28.36%。CrowdStrike股價早段曾升22.64%，高見365美元，創下歷史新高。

金寶湯上季少賺12% 美國電動車充電樁龍頭ChargePoint亦公布截至1月底止季度業績，期內收入按年跌24.2%至1.15億美元；淨虧損擴大至9,474.7萬美元，其股價早段曾挫9.75%。

另外，金寶湯公司上季收入按年跌1.16%，至24.56億美元；純利按年跌12.5%，至2.03億美元，其股價升0.14%。