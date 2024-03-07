港股連續7日成交千億 藥明生物飆9%冠藍籌

港股昨日收復周二部分失地，恒生指數輕微高開4點，最多曾升逾380點，收市升275點或1.7%，報16,438點；國企指數及恒生科技指數分別反彈1.98%及2.67%。大市全日成交1,024億元，為連續7日成交逾千億元。

加退休金或港裁員一成 信誠證券聯席董事張智威表示，恒指由1月底低位14,800點，反彈至上月底約16,800點水平，累積升逾2,000點，出現調整亦在所難免。他預期，恒指短期有機會下試保力加通道下方支持約15,600至15,700點，該區間亦是牛證重貨區所在，相對期指張數有約3,000張，現階段未宜心急入貨，另需留意重磅股業績或會左右大市走勢。

鑑於中港投資氣氛長期利淡，加上中美博弈相關的地緣政治風險，外媒引述消息指，加拿大退休金計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board）本周將裁減約10%的香港職位，主要是負責大中華區上市股票。

據報，該機構已向員工傳達裁員消息，並將把受到影響員工的投資組合轉移給其他投資團隊。裁員後，該公司在香港仍擁有約140個職位。截至去年底，該機構在亞太地區的淨投資為1,370億加元，其中36%來自大中華區。

另有指摩根士丹利全資擁有的中國資產管理業務自去年底開始削減15名員工，佔該業務員工總數比例約9%，主要是管理資產減少且錄得經營虧損。

華QDII基金熱銷傳限購 中國投資利淡，內地資金持續流向投資離岸資產基金，合資格境外機構投資（QDII）基金熱銷，1月出售單位按年升50%並創新高，資產管理規模按年升19%，反觀本地股市互惠基金銷售單位年跌35%，早前就傳出部分銀行因配額用罄而停止了中國客戶對QDII產品的新投資。