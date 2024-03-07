阿里料推遲分拆菜鳥 待估值升 港新股添愁

內媒引述投行人士指出，目前菜鳥上市的各項工作仍在進行中，阿里的態度是不會着急菜鳥上市，並且會等到投資者願意給到阿里滿意的估值水平時，才會再推進。

菜鳥在去年9月遞交在港上市申請，惟集團不急於完成分拆，阿里主席兼菜鳥集團董事長蔡崇信今年2月接受外媒訪問時已略見一斑，坦言公司正在等待更好的時機。

盒馬冀引新戰略投資者 阿里在2023年3月進行大規模的架構重組，將公司分為6個業務，明言每個業務集團均可獨立上市。其後於5月宣布獨立分拆阿里雲、菜鳥及盒馬，惟11月公布季度業績時，已披露叫停分拆阿里雲上市，並暫緩盒馬分拆。

不過，盒馬仍在積極尋求引入新的戰略投資者。內媒報道指，盒馬接觸了包括上海地方引導基金、泰國正大集團、華潤集團、中糧集團等多個潛在投資方，目前估值約37億美元（約288.6億港元），遠低於2022年的100億美元。

內地消費市道疲弱，連日常生活的超市亦受到影響，網傳盒馬在內地關閉多個門市。盒馬回應指出，由於物業合約到期、個別商場不景氣等各種因素，今年上半年淘汰墊底的門店，在內地關閉6至7間，同時有逾360間門市正常運作。