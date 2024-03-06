輪商精選：恒指好友考慮21633
港股昨日低開逾200點後跌幅擴大，最多跌500點，低見16,095點，恒生指數一次過失守10天、20天及50天平均線。觀察好淡友部署，輪場投資者傾向進一步持好倉過夜。恒指好倉周一錄得約2,800萬元淨流入，為連續5個交易日淨流入，累計約一億元。淡倉周一則錄1,800萬元淨流出。
部署追沽揀23176
昨日恒指進一步下跌時，即市資金流向顯示，資金仍傾向部署好倉為主。牛熊街貨變化分析，截至周一，恒指牛證最重街貨的收回區處於16,100至16,299點水平，相對期指張數約1,984張，昨日有部分已被收回。至於恒指熊證最重街貨的收回區處於17,000至17,199點水平，相對期指張數約1,409張。整體上，牛證58%對熊證42%，如以上下各1,000點區間來看，街貨比例同為牛證58%對熊證42%。
如投資者欲趁低吸納好倉，可留意恒指認購證21633，行使價17,000點，實際槓桿10.3倍，7月30日到期。牛證選擇方面，可參考恒指牛證50067，收回價15,700點，實際槓桿25.6倍，2026年10月29日到期。
如擬部署追沽，可留意恒指認沽證23176，行使價14,428點，實際槓桿8.6倍，8月29日到期。熊證方面可參考恒指熊證50989，收回價16,650點，實際槓桿27.3倍，2026年4月29日到期。
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