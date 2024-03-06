板塊分析：內地電動車業重新洗牌
本周關注美國聯儲局主席鮑威爾的公開講話，以及非農就業報告，以評估6月減息的可能性。地緣政治因素影響，加上市場押注聯儲局6月減息，推動金價昨日再創歷史新高，曾高見每安士2,141美元。
港股方面，恒生指數昨日跌433點，失守10天線、20天線及50天線，或回試15,800點支持。
內地乘聯會初步數據顯示，特斯拉（Tesla）上月中國產汽車銷量為逾6.03萬輛，創下2022年12月以來最低水平，按年減少19%，按月跌近16%。乘聯會表示，市場價格出現明顯波動，廠商和經銷商的觀望氣氛較濃。由於電動車需求疲弱，龍頭車企掀起新一輪減價戰，將會加快行業洗牌。「造車新勢力」當中，以理想汽車(02015)表現相對優勝，距離亦逐漸拉開，股價表現分化將會更明顯。
攜程業務增長可期
至於上游鋰礦股，受惠於國際鋰礦減產，鋰價短期改善，帶動鋰礦股反彈。不過，由於終端需求不振，料行業供過於求持續，鋰礦股反彈傾向短暫。
個股方面，可留意攜程集團(09961)。即使內地經濟前景不明朗，春節旅遊數據仍勝預期，出境遊需求維持強勁。攜程春節報告顯示，境內遊、出境遊和入境遊訂單按年均大增，而且超越新冠疫情前的2019年同期水平。
不同平台數據指出，五一預訂開始升溫，故看好攜程營銷效率提升，海外業務發展加快，亞太地區市場份額增長。估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率約16倍，低於5年平均值，投資者可趁調整收集，以380元為目標，支持位285元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：