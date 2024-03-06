板塊分析：內地電動車業重新洗牌

本周關注美國聯儲局主席鮑威爾的公開講話，以及非農就業報告，以評估6月減息的可能性。地緣政治因素影響，加上市場押注聯儲局6月減息，推動金價昨日再創歷史新高，曾高見每安士2,141美元。

港股方面，恒生指數昨日跌433點，失守10天線、20天線及50天線，或回試15,800點支持。

攜程業務增長可期 至於上游鋰礦股，受惠於國際鋰礦減產，鋰價短期改善，帶動鋰礦股反彈。不過，由於終端需求不振，料行業供過於求持續，鋰礦股反彈傾向短暫。

不同平台數據指出，五一預訂開始升溫，故看好攜程營銷效率提升，海外業務發展加快，亞太地區市場份額增長。估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率約16倍，低於5年平均值，投資者可趁調整收集，以380元為目標，支持位285元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）