宏觀剖析：美減息前買債攻守兼備

由於通脹降溫進展未如預期，美國聯儲局短期內不太可能出現「鴿」派立場。市場預期美國經濟介乎於軟着陸與不着陸之間，在加息周期結束後，接下來的經濟前景有機會支持股市繼續上升，尤其是最近很多龍頭企業公布的財報表現亮麗，讓股市有力再上。

受減息進度延後影響，債市走勢相對波動，預期今年啟動減息，債券將會有一波行情，可考慮在布局上採取攻守兼備策略。

今年人工智能（AI）料繼續帶領科技股向好，成為股市主要推升動力。不過，已有部分資金開始從科技股獲利後，轉投價值面相對便宜的股份，在美股接連創新高之際，有穩健盈利表現的企業，如基礎建設類股份，相信仍有追落後空間。

若美國經濟實現軟着陸，將有利股市升勢延續，並擴散至其他類型股份，包括金融、地產、小型股、價值股以及新興市場股份；即使經濟走向不着陸，大型科技股仍可望延續去年升勢，而非必需消費及增長股均可受惠。

美股配搭印股ETF可取 事實上，美國企業盈利仍是主要支撐股市表現的關鍵，雖然很多股份已累積可觀升幅，但短期見不到會有資金大量撤出。雖然美股的基本面穩健，但估值已不便宜，建議在布局上加入其他區域的增長股，可考慮以美股為主的全球股票作為核心，搭配印度股市或具增長型股份的交易所買賣基金（ETF）。

此外，聯儲局今年減息的方向不變，美債孳息率存在下行空間，投資者可考慮在配置上加入具防守能力的投資級別債券，以達致攻守兼備的多元化資產配置。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊