鰂魚涌超市舖嗌1.55億

有投資財團趁放寬工商舖物業按揭成數，放售港島區大型舖位物業。鰂魚涌栢蕙苑一個由連鎖超級市場租用的商舖，以意向價約1.55億元放盤。

該物業由第一太平戴維斯代理出售，面積約10,527方呎，以現狀連租約出售，租約期到2026年。該公司投資部首席資深董事温武忠稱，財政預算案宣布全面撤辣，非住宅物業的按揭成數上限由六成，提升至七成，相信政策將可刺激整體投資氣氛。

北都效應帶動，有購入天水圍俊宏廣場地舖數年的業主，以較購入價為高的價錢放售。中原（工商舖）商舖部梁秀娥表示，該項目地下L21號連租約舖，面積約448方呎，意向售價約2,880萬元，呎價約6.43萬元，現由小食店以每月約8萬元承租，以放售價計，租金回報率約3.3厘。該舖於2021年2月以約2,420萬元購入，若成功售出，物業升值約19%。

中環商廈全層連車位放 此外，有中環全層寫字樓銀主盤連車位放售。高力代理出售雲咸商業中心18樓連一個車位，單位以交吉形式出售，建築面積約3,480方呎，附設辦公室設備及傢俬。該大廈對上一個成交為27樓全層，於2021年9月以7,650萬元售出，呎價約22,000元，成交價不連車位。