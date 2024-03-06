居屋減價：康盛兩房5載輸133萬
樓市撤辣後各類住宅市況升溫，居屋市場連錄買賣，惟近年入市的業主仍要損手離場。將軍澳康盛花園已補價自由市場兩房戶減價售出，原業主不足5年帳蝕約133萬元。
內地客即睇即買彩蒲苑
美聯林健偉表示，上述單位為2座中低層G室，實用面積約495方呎，放盤約3個月累減約43萬元，以約397萬元售出，減幅近一成，呎價約8,020元。單位2019年6月以約530萬元購入，現貶值約25.1%。
上水居屋彩蒲苑錄內地客入市個案。美聯王子超稱，屋苑C座低層8室，實用面積約338方呎，自由市場叫價約310萬元，有買家為方便子女在北區上學，首次於本港睇樓，期間僅用一小時包括議價，就以約306萬元購入上址，呎價約9,053元。
未補價第二市場交投同樣加快，世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳寶盈花園2座中層E室三房戶，半年累減約102萬元，成交價約548萬元，呎價約9,288元。
世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋旭禾苑中層16室，兩星期減價約20萬元，以約460萬元售出，呎價約10,132元。
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