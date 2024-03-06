居屋減價：康盛兩房5載輸133萬

樓市撤辣後各類住宅市況升溫，居屋市場連錄買賣，惟近年入市的業主仍要損手離場。將軍澳康盛花園已補價自由市場兩房戶減價售出，原業主不足5年帳蝕約133萬元。

美聯林健偉表示，上述單位為2座中低層G室，實用面積約495方呎，放盤約3個月累減約43萬元，以約397萬元售出，減幅近一成，呎價約8,020元。單位2019年6月以約530萬元購入，現貶值約25.1%。

上水居屋彩蒲苑錄內地客入市個案。美聯王子超稱，屋苑C座低層8室，實用面積約338方呎，自由市場叫價約310萬元，有買家為方便子女在北區上學，首次於本港睇樓，期間僅用一小時包括議價，就以約306萬元購入上址，呎價約9,053元。