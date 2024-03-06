二手成交：美孚高估價6%賣 9年仍蝕15萬

撤辣後二手交投明顯轉旺，各區重現搶盤情況。荔枝角美孚新邨「大兩房」單位高估價近6%售出，成交價665萬元，惟原業主持貨約9年帳面仍蝕15萬元。

香港置業吳志輝表示，上述單位為8期百老匯街126號高層A室，實用面積約674方呎，5年前已開價1,000萬元放售，隨大市回落，撤辣後終獲承接，呎價約9,866元，有3間大型銀行對單位網上估價均為628萬元。原業主於2015年7月以680萬元購入需損手。

大同新邨255萬易手 市區「2字頭」放盤成搶手貨。置業地產區志禮透露，大角咀大同新邨大榮樓高層3室，實用面積約288方呎，一房設計，原業主早前以245萬元放售，撤辣後即時反價，單位最後以255萬元售出，呎價約8,854元。據了解，原業主2012年以180萬元購入。

荃灣細價樓交投爆升，過去兩天再連錄約10宗二手買賣。美聯鍾家豪指，荃灣中心4座低層F室，實用面積約324方呎，同一晚獲3組客出票洽購，最終以315萬元沽，呎價約9,722元，近4年半帳面蝕110萬元。同屋苑6座低層單位亦剛以345萬元成交，約4年帳面跌價約94萬元。

Napoli售308萬貶32% 元朗二手市繼續火熱，投資者追捧「蝕本貨」。該行陳鋒稱，錦田北PARK YOHO Napoli第28座低層開放式單位，實用面積約251方呎，以300萬元放售，外區收租客漏夜追價8萬元，以308萬元承接，呎價約12,271元，約5年帳面跌價逾32%。美聯張國成表示，元朗世宙3座中層F室套三房戶，以800萬元放售，用家漏夜不睇樓以798萬元購入，呎價約12,372元

將軍澳3月首4日錄逾50宗二手買賣，昨單日有4宗蝕賣。該行黃少明稱，新都城2期11座中層E室兩房戶，實用面積約363方呎，以560萬元成交，呎價約15,427元，不足3年帳面蝕約150萬元。