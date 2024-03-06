THE HOLBORN傳一客九食

恒基物業代理營業董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，昨推出全新7號價單，涉69伙，涵蓋開放式及一房戶，實用面積220至314方呎，折實售價494.69萬至783.36萬元，呎價約21,907至28,280元，並落實周六發售30伙。該盤昨單日連沽24伙，套現逾1.4億元，市傳有大手買家掃入。