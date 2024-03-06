THE HOLBORN傳一客九食
新盤銷情火熱，市場重現大手掃貨，恒基地產(00012)的鰂魚涌THE HOLBORN市傳有9伙由一組買家購入。
恒基物業代理營業董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，昨推出全新7號價單，涉69伙，涵蓋開放式及一房戶，實用面積220至314方呎，折實售價494.69萬至783.36萬元，呎價約21,907至28,280元，並落實周六發售30伙。該盤昨單日連沽24伙，套現逾1.4億元，市傳有大手買家掃入。
Belgravia Place次輪暫收4千票
同系長沙灣Belgravia Place第1期，明日次輪發售208伙，截至昨午收逾4,000張入票，超額逾18.2倍。該公司營業（一）部總經理林達民稱，非本港永久居民客戶購買力忍耐多時，項目該類買家現佔比例已增至約兩成。此外，昨日起至3月31日，經中原及美聯購買項目開放式或一房戶的各首10名買家，可獲贈價值約8,888元家電禮券。
信和置業(00083)旗下樓盤連錄承接，西南九龍維港滙系列昨沽3伙，涉額逾3,260.5萬元。維港滙II第3A座28樓C室，以1,484.24萬元售出，呎價約29,924元。另外兩伙為維港滙III單位，包括一伙連平台特色戶。
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