新盤熱爆列隊登場

泰峯擬日內開價 SEASONS PLACE啟動軟銷 新盤爆發推盤潮，全新盤列隊登場。九龍灣觀塘道泰峯正全速推進銷售步伐，項目樓書及示範單位於過去兩日先後曝光，並計劃日內開價。另一樓盤亦蓄勢待發，將軍澳日出康城第12A期昨日公布命名為SEASONS PLACE，將啟動軟銷攻勢。

王新興集團董事總經理王惠貞稱，泰峯將在日內開價，並以市場價推售，昨開放4個示範單位予傳媒參觀，有望周末向公眾開放。項目合作夥伴、新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，全面撤辣後新盤交投大增，相信樓價企穩後有機會向上。

發展商開放3個無改動示範單位，及一個以第1B座19樓F室為藍本搭建的經改動示範單位。經改動單位實用面積468方呎，兩房間隔，設開放式廚房，層與層之間有約3.15米高。室內設計及布置以奶油色調為主，廳房同坐向，並設大窗戶。

會地撤辣後錄32宗成交 新界區也有新供應。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下發展的整個日出康城第12期項目分3期發展，共提供1,985伙。其中，第12A期SEASONS PLACE涉及當中650伙，屬分層單位，主打一至兩房間隔，料可迎合首置客人士的需求。項目將盡快落實推盤時間表。他預計，全面撤辣後一眾發展商加快推盤步伐，惟價錢並非現時首要考慮，目標以成交量為主。

他續指，撤辣後6日內，集團旗下項目共錄32宗成交，套現約5.25億元。會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠指，該盤設有專屬入口經商場連接港鐵站。今期項目以四季豐盛為主題，即日起舉行一系列軟銷活動，包括將於3月23日舉行澳東跑步遊。

連續3日百刁 尚璟逾億沽 昨日新盤市場單日錄逾114宗成交，為連續第3日破百。當中不乏大額承接，崇傑地產發展的西半山尚璟沽15樓B室，連車位成交價1.158億元，呎價約52,493元。