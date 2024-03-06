簡訊一覽
●華人置業(00127)預期，去年收入會較2022年度的14.35億元顯著減少介乎62至72%，而溢利亦會較2022年度的11.52億元急挫介乎88至98%，主要是一項上市股本證券的股息收入減少、投資物業之公平值變動由盈轉虧，以及財務費用增加等因素影響。
●越秀交通基建(01052)去年賺7.65億元人民幣，按年增長68.9%，末期息每股0.15港元。
●天津銀行(01578)去年賺37.59億元人民幣，按年增長5.5%；截至去年底之不良貸款率為1.7%，按年降0.14個百分點；撥備覆蓋率167.86%，按年升8.59個百分點。
●合景泰富(01813)上月預售額6.2億元人民幣，按年大跌85.6%。
●信利國際(00732)2月之未經審核綜合營業淨額約11.42億元，按年減少約5.5%；首兩個月累計營業淨額約27.79億元，按年增約32.6%。
●H&H國際(01112)預期，去年經調整可比EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）將按年錄得低雙位數升幅。
●嘉里物流(00636)宣布收購法國國際貨運公司Business By Air SAS（BBA）多數股權，期待在海運及空運產生協同效應，並伸延服務範疇至藝術品及鮮活食品等專門行業。
●標普全球數據顯示，經季節調整後，俄羅斯2月綜合PMI產出連跌第二個月，由前值55.1續降至52.2，反映私企商業活動增速為連續13個月擴張期內最慢。
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