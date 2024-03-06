東京核心通脹2.5% 創4個月高

日本總務省數據顯示，東京2月消費物價指數（CPI）按年升2.6%，增幅遠高於1月的1.8%，亦是21個月來第20次高於日本央行所設定的2%目標，表現符合市場預期。日股昨日整固，日經平均指數昨日收市報40,097點，跌11點或0.03%；日圓兌每美元報150.5，每百日圓兌港元報5.202。

若扣除生鮮食品的2月核心通脹按年升2.5%，創4個月高，亦符預期；升幅較1月時的1.8%加快。至於扣除生鮮食品及能源後的雙核心通脹，按年升幅放緩至3.1%。另日本2月服務業採購經理指數（PMI）終值及日本2月綜合PMI終值分別報52.9及50.6。

日本內閣官房副長官村井英樹表示，日本正逐步迎來經濟增長上升的良性循環，薪資也已到位。

市場料4月前結束負利率 事實上，隨着通脹率超過2%已有一年多時間，以及工資大幅上升的前景日益明朗，市場預計日本央行將在4月前結束負利率政策。不過，亦有分析指，東京2月核心CPI攀升，可能反映基數效應，而非物價壓力，未必代表央行確定能達成2%目標。