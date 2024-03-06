和電去年虧損縮 漫遊收入升77%

和電香港去年服務收入增長7.71%至35.31億元，主要靠通關帶動漫遊服務收入大增77.1%至5.26億元，本地服務收入卻僅升0.8%至30.05億元。至於硬件及其他產品收入則跌14.9%至13.65億元，導致總收入錄48.96億元，近乎原地踏步。

月費客戶減至146萬 就去年後繳（月費）客戶減少0.47%至146.3萬名、每月流失率升0.2個百分點至1%，公司解釋乃企業客戶疫後減少「在家工作」安排所致，但經過客戶價值管理措施和保留客戶計劃，盈利影響只是輕微，又謂5G滲透率升16個百分點至46%。

然而，由於網絡拓展及提升項目推高網絡營運成本，去年營運支出升11.06%至15.06億元，電訊服務繼續錄得9,400萬元的經營虧損。

不少港資上市公司去年盈利被融資成本急增拖低，和電香港卻是例外，息口上升令銀行利息收入大增2.29倍至1.81億元，支持公司在稅前溢利層面扭虧為盈，列帳虧損仍未扭轉乃稅項增加所致。